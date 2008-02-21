Американские военные сбили потерявший управление спутник-шпион

Спутник, размерами с автобус, был расстрелян ракетой, выпущенной с американского крейсера.

Это произошло на высоте почти 250 километров. На борту спутника находилось около 500 килограмм токсичного ракетного топлива гидразина. При соединении его с водой образуется сильнодействующий яд. По некоторым данным спутник нес ядерный источник питания, ради сохранения секретов которого, возможно, американцы и приняли решение сбить свой аппарат. Официальная же причина, которую назвали Соединенные штаты - забота об окружающей среде. Токсичное топливо, находящееся в баке могло нанести ущерб экологии.



Насколько опасно для населения то, что летит из космоса, станет ясно через сутки - не все обломки спутника сгорят в атмосфере. Пентагон не исключил, что токсичные вещества со сбитого аппарата могут упасть на Землю. Китай уже объявил тревогу в связи с тем, что обломки могут оказаться на его территории. Однако точное место падения пока никто не может предсказать. Эксперты в качестве такого места не исключают территорию Европы.



В связи с возможным падением обломков в повышенную готовность приведены оперативные службы всего мира. По заявлению Министерства обороны Беларуси в нашей стране налажена целая система по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая успешно работает. Кроме того, белорусская сторона активно сотрудничает с российскими коллегами. На средствах контроля космического пространства Минобороны России вот-вот должны появиться обломки спутника.



Аналитики считают, что военное ведомство США не просто затеяло операцию по уничтожению спутника, а вдобавок решило испытать на деле возможности противоракет, в том числе и тех, которые в будущем планируют разместить на базе в Польше. В тоже время, власти США заявляют, что уничтожение спутника не является испытанием какого бы ни было вооружения. Космический аппарат решили сбить после того, как он начал опасно снижаться и грозил упасть на Землю. Спутник был выведен на орбиту 1,5 года назад и почти сразу перестал отвечать на команды с Земли.



Насколько успешной оказалась операция по уничтожению спутника-шпиона можно будет сказать уже в ближайшие сутки, когда станет известно, что все обломки космического аппарата сгорели в атмосфере, так и не достигнув земли. Тогда наблюдатели из разных частей света подтвердят: стрельба по спутнику обошлась без потерь.



В Беларуси отслеживают ситуацию со спутником, 1-2 марта его обломки начнут входить в плотные слои атмосферы и можно будет точно сказать, где они упадут. Об этом заявил министр обороны Леонид Мальцев. Он также отметил, что в случае падения спутника на нашу территорию у Беларуси найдутся средства и возможности для ликвидации последствий.