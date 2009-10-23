Американские музыканты требуют от властей рассекретить сведения об использовании музыки для пыток заключенных

Ряд известных американских музыкантов потребовали от правительства США опубликовать названия всех песен, использовавшихся, начиная с 2002 года, для пыток подозреваемых в терроризме в тюрьме Гуантанамо.

Как отмечает агентство «Интерфакс-Запад», несколько десятков музыкантов, среди которых участники таких групп как «Pearl Jam», «R.E.M.» и других, подписали документ, требующий, в соответствии с «Актом о свободе информации» США, рассекретить все музыкальные записи, которые часами, а иногда даже сутками представители спецслужб заставляли слушать заключенных.

Среди музыкальных композиций, которые как предполагается, использовались для пыток людей, в частности, могла быть мелодия из детской передачи «Улица Сезам», песня певца Дональда Маклина «Американский пирог» и композиция Брюса Спрингса «Рожденный в США».

«Я думаю, каждый музыкант должен принять участие в этом. Это так очевидно, музыка никогда не должна использоваться для пыток», - заявила автор и исполнительница песен Розан Кэш, дочь известного музыканту Джонни Кэша.

«Тот факт, что музыка, которую я помогал создавать, использовалась в преступлениях против человечности, вызывает у меня отвращение», - говорится в заявлении другого американского музыканта, бывшего участника группы «Rage against the machine» Тома Морелло.

«Мы должны положить конец пыткам и немедленно закрыть Гуантанамо», -добавил он.