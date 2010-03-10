Американская полиция велела прикрыть наготу Венеры Милосской, сделанной из снега

После снежного бурана, обрушившегося на окрестности городка Рауэй (штат Нью-Джерси), местная жительница с сыном и дочерью взялись за изготовление скульптуры на лужайке у собственного дома.

Вместо обычной снежной бабы с морковкой на лице и ведром на голове у семьи Гонсалес получилась Венера Милосская. Большинство прохожих с восторгом взирали на неожиданное творение, но потом приехали полицейские и объявили, что получили жалобу от одного из соседей, который посчитал изваяние слишком рискованным.

В результате миссис Гонсалес была поставлена перед дилеммой: либо вообще снести скульптуру, либо прикрыть ее наготу. Автор снежной бабы выбрала второе, набросив на свое творение бикини и саронг, сообщает BBC.

– Мы не хотели никаких проблем с полицией, так что просто прикрыли ее, – приводит агентство Франс пресс слова Элизы Гонсалес. Правда, добавляет она, теперь Венера выглядит намного более «выпукло», чем до вмешательства властей.