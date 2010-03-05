Американку заставили одеть снежную Венеру Милосскую в купальник

Жительнице штата Нью-Джерси, вылепившей из снега копию Венеры Милосской, пришлось прикрыть наготу фигуры купальником и парео, сообщает AFP. Обнаженное тело вызвало жалобы соседей.

44-летняя Элиза Гонсалес рассказала журналистам, что созданная ею фигура привлекла много внимания со стороны местных жителей. Соседи приходили посмотреть на снежную скульптуру и сфотографироваться с ней. Главным отличием фигуры Гонсалес от подлинника, хранящегося в Лувре, было отсутствие головы, а поза и пропорции вылепленного ею тела примерно повторяли оригинал, сообщает Lenta.ru.

Через несколько дней к Элизе Гонсалес пришли полицейские и сказали, что получили жалобу от соседей, которые остались недовольны моделью обнаженного тела, выставленной напоказ. Женщину попросили убрать скульптуру или прикрыть ее наготу. Поскольку Гонсалес не хотелось разрушать результаты своей работы, она подобрала для Венеры Милосской одежду.