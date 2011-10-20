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Американка получила счет за мобильный на сумму 200 тысяч долларов

20 октября 2011 07:49
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Настоящий шок испытала жительница Флориды, получив счёт за телефонные переговоры. В квитанции стояла сумма, превышающая 200 тысяч долларов. Получив распечатку оказанных услуг, женщина выяснила, что астрономический долг возник в результате пользования мобильным телефоном глухонемыми братьями женщины. Сотовый они брали на время отпуска в Канаду. Забыв о том, что они находятся в роуминге, братья отправили сестре более 2 тысяч сообщений, а также скачали огромное количество видеофайлов. Спасло женщину то, что компания не предупредила о необходимости менять тариф при поездках за границу. В итоге ей придется заплатить всего 2,5 тысячи долларов.
# общество

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