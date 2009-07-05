Американец за 10 минут съел 68 хот-догов

Соревнования по скоростному поеданию хот-догов прошли в Нью-Йорке.

Победителем конкурса, как и в прошлом году, стал житель Калифорнии Джой Честнат, за 10 минут он съел рекордное количество хот-догов - 68 штук, опередив своего главного соперника шестикратного победителя соревнований японца Такеру Кобаяси.



В прошлом году соревнования закончились вничью, за 10 минут Честнат и Кобаяси съели по 59 хот-догов. Для выявления победителя было назначено дополнительное время, тут-то калифорниец и вышел вперед, проглотив еще пять штук. Третьим финалистом соревнований стал Патрик Бертолетти, его желудок поглотил 55 хот-догов.



В интервью победитель сказал, что чувствовал в себе необыкновенную силу и мог бы съесть даже 70 хот-догов. Для достижения столь впечатляющих результатов Честнату пришлось разработать свою оригинальную методику поглощения хот-догов.



Состязания по поеданию булочек с сосиской традиционно проводится в США в День Независимости. Впервые чемпионат прошел в 1916 году. Для победителя предусмотрен приз - $10 тыс. Кроме того, компания-организатор обеспечивает его хот-догами на год вперед, сообщает «БелТА» со ссылкой на иностранные информагенства.