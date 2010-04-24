Американец подал в суд на Ватикан и Папу римского

Житель американского штата Иллинойс подал судебный иск, ответчиками по которому выступают Ватикан и лично Папа римский Бенедикт XVI.

Как сообщает телеканал CNN, истец утверждает, что в детстве подвергался сексуальному насилию со стороны священника в католической школе в Висконсине. В документе, который поступил в окружной суд Милуоки, штат Висконсин, говорится, что истец пострадал от отца Лоуренса Мерфи, когда учился в школе для глухих имени Святого Иоанна.

Из иска следует, что потерпевший возлагает ответственность за то, что с ним произошло, на Ватикан, поскольку, по его утверждению, Святой престол знал о широком распространении педофилии среди католических священников, однако не принял мер для борьбы с ней.

Кроме того, в иске содержится требование к Ватикану обнародовать список священников, подозреваемых в приставаниях к детям. Имя истца не называется. CNN отмечает, что пресс-служба Ватикана отказалась комментировать ситуацию.

Ныне покойный священник Лоуренс Мерфи подозревается в том, что совратил около 200 мальчиков, пока работал в школе для глухих (в 1950-1974 годах). Тем не менее, он не подвергся никакому преследованию и не был лишен сана. Умер Мерфи в 1998 году.

Уже после его кончины выяснилось, что в Ватикане знали о подозрениях в адрес священника, однако не приняли в отношении него никаких мер. В марте 2010 года газета The New York Times, журналисты которой сумели заполучить переписку американских епископов и Ватикана, обвинила Римскую католическую церковь в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми со стороны святых отцов, пишет Lenta.ru.