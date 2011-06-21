Американец ограбил банк ради бесплатных медицинских услуг в тюрьме

Мужчина подошел к кассиру и отдал тому записку, в которой требовал дать ему один доллар. Если кассир не выполнит его просьбу, то он применит оружие.

Работник банка выполнил просьбу, после чего грабитель сел на стул и стал дожидаться прибытия полицейских. Прибывшие стражи порядка задержали мужчину, однако оружия при нем не нашли.

Арестованный пояснил, что на такой шаг он пошел ради бесплатной медицинской помощи, которую по закону оказывают в американских тюрьмах всем заключенным. Безработный мужчина надеялся провести в заключении несколько лет и провести лечение грыжи двух позвонков и новообразования в грудной полости.

Однако за преступление, совершенное без применения оружия, задержанному грозит заключение на срок не более года, сообщает ctv.by.