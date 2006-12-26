Американцы верят в Санта-Клауса и ангелов

Таковы результаты опроса, который проводился в США. 86% респондентов признают существование доброго старика-волшебника, который приносит под Рождество подарки. Наличие такого персонажа назвали очень важным 60% католиков, 47% протестантов и 51% опрошенных, не обозначивших свою принадлежность к той или иной религии. При этом почти половина участников опроса заявила, что Санта-Клаус принижает религиозную значимость христианского праздника. В то же время треть опрошенных утверждают обратное, считая, что Санта вносит дополнительный колорит в религиозную природу Рождества. В опросе приняли участие более тысячи совершеннолетних жителей страны. Следует отметить, что вера в ангелов и Санта Клаусов сильнее в тех семьях, где есть дети. Судя по всему, именно они не дают погасить в душах взрослых тот огонек веры в чудо, который есть у каждого ребенка.