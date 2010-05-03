Американцы создадут самую большую авиакомпанию в мире

Американские авиакомпании United Airlines и Continental Airlines согласились объединиться путем обмена акциями на 3,7 миллиарда долларов.

Если сделка действительно состоится, то единая компания станет самым крупным авиаперевозчиком в мире.

Справедливая стоимость новой авиакомпании составит приблизительно 8,3 миллиарда долларов. Рыночная же капитализация перевозчика будет оцениваться в 6,8 миллиарда долларов, исходя из текущих цен на акции авиакомпаний.



Объединение перевозчиков поможет им экономить от 1 до 1,2 миллиарда долларов к 2013 году. У компании останется бренд United, а гендиректором перевозчика станет Джефф Смисек (Jeff Smisek) из Continental Airlines. Должность председателя совета директоров компании получит Гленн Тилтон (Glenn Tilton) из United Airlines.

Сейчас United и Continental занимают третье и четвертое место в США как по объему перевозок, так и по капитализации. Вместе они выполняют рейсы по 370 направлениям в 59 стран. Их суммарная выручка составляет 29 миллиардов долларов, а общий флот достигает 700 самолетов. На авиакомпании работает 88 тысяч человек.

Ожидается, что официально о слиянии United и Continental будет объявлено позднее 3 мая, пишет Lenta.ru.