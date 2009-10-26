Американцы побили рекорд англичан, изготовив нитку бус длиной более 411 метров

Жители американского города Ист-Провиденс (штат Род-Айленд) установили новый мировой рекорд, изготовив непрерывную нить из красных и белых бусин длиной 411,45 метра.

Прежний рекорд - 108,2 метра - был зарегистрирован в Великобритании в феврале и, таким образом, не продержался и года.

В июле текущего года представители Книги рекордов Гиннесса дали разрешение Фонду образования Ист-Провиденса сделать попытку превзойти англичан. Фонд, занимающийся привлечением добровольных пожертвований на школьные программы города, немедленно приступил к сбору бусин. Эти усилия увенчались успехом.

Как сообщила представитель фонда Пэтти Стрейт, установление мирового рекорда помогло населению города «поднять настроение и повеселиться».

Такой эффект жизненно необходим Ист-Провиденсу, который серьезно пострадал от глобального экономического кризиса. Местные власти борются с бюджетным дефицитом и вынуждены отправлять в неоплаченный отпуск полицейских, пожарных и учителей, передает NEWSru.com.