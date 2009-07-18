Американцы отмечают День хот-дога

Это блюдо можно смело назвать классикой американской кухни, и оно стало одним из символов США.

Считается, что история американского хот-дога началась в 1860 году, когда немецкие иммигранты завезли в Соединенные Штаты Америки технологию изготовления так называемых «немецких собак». Новинка полюбилась местным жителям, и уже в 1893 году хот-догами угощали посетителей Чикагской всемирной выставки.

Серийное производство хот-догов начал приехавший из Германии мясник Чарльз Фельтман в 1900 году. Когда в 1910 году Фельтман скончался, его бизнес-империя включала в себя рестораны и отель и оценивалась в $1 млн.

День хот-дога официально был установлен Торговой Палатой США в 1957 году, а спустя 37 лет создан Национальный совет хот-дога и сосисок, занимающийся изучением качества продукта, дегустацией и рекламой хот-догов.

Ведутся споры относительно того, кто дал аппетитной закуске название «горячая собака». Одни историки утверждают, что словосочетание «хот-дог» придумал немецкий мясник Иоганн Георг Ланнер, прозвавший небольшие сосиски «маленькими собаками» (dachshund, позднее стало переводиться как такса). Другие настаивают на американском происхождении слова: в Нью-Йорке в начале XX века карикатурист Тэд Дорган изобразил торговлю горячими сосисками во время бейсбольного матча, назвав их хот-догами. В ответ на это ученые возражают: обвинения в том, что сосиски делаются из мяса собак, восходят, по меньшей мере, к середине XIX века.

Как бы то ни было, но хот-дог остается одним из главных блюд американского фастфуда и, вероятно, одной из причин национального американского бедствия — ожирения. Согласно данным Совета хот-дога и сосисок, средний американец съедает в год 60 хот-догов, передает БЕЛТА.