Американцы, которые пытались нелегально вывезти с Гаити более 30 детей, предстанут перед судом

Задержанные заявили, что хотели пристроить малышей в доминиканский приют.

Однако никаких документов, подтверждающих, что дети остались сиротами, а также что их вывоз законен, арестованные предъявить не смогли. Позже выяснилось, что у большинства гаитянских детей живы родители.

Всеобщая разруха и хаос облегчили задачу торговцам людьми. Только из больниц в Порт-о-Пренсе бесследно исчезли 15 малышей. Чтобы пресечь работорговлю премьер-министр Гаити ввел жесткие правила усыновления. Теперь он лично будет рассматривать каждую заявку.