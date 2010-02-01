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Американцы, которые пытались нелегально вывезти с Гаити более 30 детей, предстанут перед судом

01 февраля 2010 08:53
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Задержанные заявили, что хотели пристроить малышей в доминиканский приют.

Однако никаких документов, подтверждающих, что дети остались сиротами, а также что их вывоз законен, арестованные предъявить не смогли. Позже выяснилось, что у большинства гаитянских детей живы родители.

Всеобщая разруха и хаос облегчили задачу торговцам людьми. Только из больниц в Порт-о-Пренсе бесследно исчезли 15 малышей. Чтобы пресечь работорговлю премьер-министр Гаити ввел жесткие правила усыновления. Теперь он лично будет рассматривать каждую заявку.

# общество

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