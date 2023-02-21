Амаль 10 тысяч квадратных метраў дарог мясцовага значэння адрамантавалі ў Гомельскай вобласці

Брыгады вядуць работы на працягу ўсяго светлавога дня, нават у выхадныя і святочныя дні. Для ямачнага рамонту выкарыстоўваюць новыя матэрыялы – аргана-мінеральную сумесь, так званы халодны асфальт. Ён дазваляе праводзіць работы пры тэмпературы да мінус 20 градусаў. Тым часам у Гомелі зноў увялі ў эксплуатацыю асфальтабетонны завод, дзе вырабляюць цёплую сумесь. У адрозненні ад аргана-мінеральнай яна больш устойлівая да змены тэмператур і захоўвае трываласць больш працяглы час.