Алёна Родовская: «Мальчик, у которого отец-террорист, и девочка, у которой отец-герой, они разве виноваты в их смерти?»

Новости Беларуси. Какую роль в воспитании детей занимают наши педагоги? Об этом расскажет Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Какую роль в воспитании детей занимают наши педагоги? Об этом расскажет Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Вчера в несколько школ Минска пришли электронные сообщения, в которых говорилось о минировании учебных заведений. Такой вот подарок ко Дню учителя получился.
На одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. В основном, педагоги женщины – где-то 87 %, всего же 111 тысяч трудятся в системе образования. От них во многом зависит, как сложится дальнейшая судьба ребенка и какие уроки наши дети усвоят в детстве. Сегодня учитель – это первый и главный идеолог от имени государства, и Президент часто говорит о роли учителей и классных руководителей в воспитании.
Алена Родовская:
В непростое время мы живем. Тут надо по горячим следам раскладывать по полочкам и рассказывать детям, чтобы они, выйдя из школы, понимали, что будет, если дома или их родители, или они сами что-то напишут в интернете. Вы читали, что пишут дети в своих школьных чатах? Так загляните в телефон. Там же сплошной мат. А школьные паблики ВКонтакте – дети в Сети устраивают травлю на своих более слабых сверстников. Не это ли мы увидели чуть позже в экстремистских Telegram-каналах? А родительские чаты? По любому вопросу начинается балаган.
Детям, понятное дело, многое можно списать – еще зеленые. Но мы обязаны прививать им нормальные ценности. А если у ребенка перед глазами авторитет и ролевая модель дома светлоликих и невероятных, то зернышко вырастет, но не с теми плодами, к сожалению. Мальчик, у которого отец-террорист, и девочка, у которой отец-герой, они разве виноваты в их смерти? Нет. Но дай бог, чтобы с ними поработали психологи, и тяжелых психологических травм у этих детей не было.
Алена Родовская:
Мы ужесточаем законы. 4 октября парламентарии приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за призывы к санкциям. За комментарии в Сети, за оскорбление власти – до 6 лет. Вот что нужно объяснять нашим детям незамедлительно, разъяснять последствия. И с детьми нужно говорить на их языке.
Наступает эпоха осознанного пользования интернета и информационной гигиены, как со стороны учителя, так и родителей и детей. Общение в Сети становится промокашкой (так принято говорить в школе) на адекватность. А еще стоит проверить, насколько те, на чьи плечи ложится часть ответственности за воспитание наших детей, тактичны, информированы, насколько развит их эмоциональный интеллект и патриотизм.
Алена Родовская:
Я задумалась: а много ли среди 111 тысяч учителей, которые ходили на митинги и сейчас просто молча затаились в немой злобе? Чему вы можете научить наших детей? Президент Александр Лукашенко оценил труд учителя как великую миссию. Вам в 2020 году со всей этой пандемией и дистанционным образованием пришлось ох как непросто. Но я надеюсь, что теплые слова в целом не только подбодрят, но и для кого-то станут мотивацией. Педагог – как второй родитель, я так считаю. А авторитет не строится на страхе. Авторитет – это уважение в ответ на такое же уважение.