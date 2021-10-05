Алёна Родовская: «Мальчик, у которого отец-террорист, и девочка, у которой отец-герой, они разве виноваты в их смерти?»

Алена Родовская:

Вчера в несколько школ Минска пришли электронные сообщения, в которых говорилось о минировании учебных заведений. Такой вот подарок ко Дню учителя получился.

На одного учителя в Беларуси приходится 10 учеников. В основном, педагоги женщины – где-то 87 %, всего же 111 тысяч трудятся в системе образования. От них во многом зависит, как сложится дальнейшая судьба ребенка и какие уроки наши дети усвоят в детстве. Сегодня учитель – это первый и главный идеолог от имени государства, и Президент часто говорит о роли учителей и классных руководителей в воспитании.

Алена Родовская:

В непростое время мы живем. Тут надо по горячим следам раскладывать по полочкам и рассказывать детям, чтобы они, выйдя из школы, понимали, что будет, если дома или их родители, или они сами что-то напишут в интернете. Вы читали, что пишут дети в своих школьных чатах? Так загляните в телефон. Там же сплошной мат. А школьные паблики ВКонтакте – дети в Сети устраивают травлю на своих более слабых сверстников. Не это ли мы увидели чуть позже в экстремистских Telegram-каналах? А родительские чаты? По любому вопросу начинается балаган.

Детям, понятное дело, многое можно списать – еще зеленые. Но мы обязаны прививать им нормальные ценности. А если у ребенка перед глазами авторитет и ролевая модель дома светлоликих и невероятных, то зернышко вырастет, но не с теми плодами, к сожалению. Мальчик, у которого отец-террорист, и девочка, у которой отец-герой, они разве виноваты в их смерти? Нет. Но дай бог, чтобы с ними поработали психологи, и тяжелых психологических травм у этих детей не было.