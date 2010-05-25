А.Лукашенко: Внимательное отношение власти к людям - жизненно необходимое условие спокойствия и порядка в регионе

В кадровом вопросе, вернее вопросе чистоты кадров, глава государства предостерег чиновников от круговой поруки, семейственности и кумовства.

В частности, Президент остановился на теме распределения земельных участков в Минском районе. По его словам, новому руководству области в этой ситуации надо принять самые оперативные меры.

Александр Лукашенко:

Я неслучайно особенно остро реагирую на такие негативные явления как круговая порука, семейственность и кумовство. Это не какая-то кампанейщина, которая скоро пройдёт, я хочу, чтобы вы поняли раз и навсегда: борьба с такими негативными явлениями — постоянная забота государства. Именно из таких уродливых явлений мы получаем такую тенденцию, как коррупция. Минский район и соответствующие «злачные места» взяты мною под самый серьезный контроль, там, где могут допускаться неправомерные действия. И я прошу всех руководителей иметь это в виду.

Я не против того, чтобы строились хорошие дома за свой счёт, я это буду поддерживать. Но у нас же немного таких мест, куда нельзя лезть со строительством, если уж грубо говорить. Не в чистом поле, там, где есть дорога, подъезд, деревня — стройте на здоровье, но не надо занимать землю, которая должна давать хлеб, молоко и мясо. Действовать в этом отношении надо очень аккуратно. Хотя территория внутри кольцевой дороги и является зоной ответственности Мингорисполкома, но я всегда требовал с губернатора Минщины ответственности за то, как внутри кольцевой дороги используются земли сельхозназначения.

Активнее следует работать руководству Минской области в борьбе с равнодушием и хамством чиновников. Не только при помощи административных рычагов, но и через региональные СМИ.

Александр Лукашенко:

Руководство должно учитывать, что стабильная работа предприятия, внимательное отношение власти к людям — это жизненно необходимое условие для обеспечения спокойствия и порядка в регионе. Считаю необходимым отметить ещё один вопрос, который нельзя забывать. Можно увеличить экономический потенциал страны, постоянно увеличивать зарплаты, стипендии, пенсии, строить жильё и другие социальные объекты, но все усилия государства окажутся сведёнными на нет, если человек будет сталкиваться с равнодушием и хамством чиновников. В борьбе с этим злом нужно действовать бескомпромиссно, как административными, так и общественно-воспитательными мерами. Нельзя разговаривать с простым человеком «через губу», надо открыто и честно идти к людям, тем более, что у вас и средств массовой информации хватает — имея 24 печатных издания, 23 радиостанции, а также пакет акций СТВ — можно людям рассказать всё, о чём вы хотите рассказать.

Александр Лукашенко коснулся и вопроса правопорядка. Уровень преступности в регионе хотя и уменьшился, но, как и в предыдущие годы, остается самым высоким среди областей. А в 6 районах этот показатель и вовсе превышает среднеобластные данные.

Александр Лукашенко:

На 1 апреля 2010 года было свыше 71 тысячи нераскрытых преступлений по линии уголовного розыска, из них 4200 тяжких и особо тяжких. Никуда не годно — это я смотрю на прокурора, которого, через все препоны и настроения, недавно назначал. На 1 апреля 2010 года нераскрытых преступлений очень много, и их надо раскрывать. Руководству области необходимо обратить на это пристальное внимание. Надо обеспечить безопасность людей, чтобы каждый гражданин надёжно был защищен государством от преступных посягательств. Тот, кто обижает людей, с ним беспощадно надо бороться.