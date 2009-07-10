А.Лукашенко сыграл в футбол с интеллектуалами

Он посетил единственное в стране учебное заведение для талантливых детей из сельской местности (ФОТО+ВИДЕО).

На базе школы-интерната-гимназии для способных и талантливых детей Витебской области в поселке Лужесно распахнул двери новый спорткомплекс.

Посетив сегодня этот уникальный объект Президент дал поручение построить гимназии для одаренных сельских детей в каждой области Беларуси. Ведь юные таланты из витебской глубинки запросто поступают в ведущие вузы Беларуси. Теперь к серьезным интеллектуальным способностям они добавили и спортивные навыки.

Лужеснянская школа-интернат-гимназия — единственное в стране учебное заведение для способных и талантливых детей из сельской местности. 95 процентов учеников – выходцы из деревень разных районов Витебщины.

Среди них 300 победителей республиканских и 15 — международных Олимпиад, многочисленные лауреаты Президентской премии. Из 900 выпускников только 11 закончили средние учебные заведения, все остальные учатся в вузах.

Интеллектуальную элиту Беларуси растят в необыкновенной атмосфере. Современные и в то же время уютные аудитории оснащены по последнему слову техники. Гордость школы – новый спортивный комплекс. На его строительство в рамках президентской программы «Дети Беларуси» было направлено 12.5 миллиардов.

— Школа привилегированная. В чем ее уникальность — это школа для сельских детей, для детей из малообеспеченных семей, для детей, у которых нет родителей, и эта школа дает им возможность получить хорошее образование. Крепкая материальная база, хорошо подготовленный педагогический коллектив, хорошее отношение к детям позволяют добиваться хороших результатов. Мы же знаем, что сельские дети более трудолюбивые, более настырные, более цепкие в жизни, — говорит Владимир Шитько, директор Лужеснянской школы-интернат-гимназии для способных и талантливых детей Витебской области.

— Здесь мне дали глубочайшие знания, которые помогали учиться на протяжении всех пяти лет в вузе. Я поступил без проблем и набрал самое большое количество баллов среди своих одногруппников. Данная гимназия не только дает знания, но и развивает твой кругозор, твои способности: это и спорт, и музыка, с которой я прошел по жизни, — рассказал Павел Курмель, выпускник гимназии.