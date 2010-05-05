А.Лукашенко: Сейчас нет таких факторов, которые бы заставили меня отказаться от участия в президентских выборах

5 мая международное информационное агентство «Рейтер» опубликовало интервью белорусского Президента. Мировые СМИ уже разобрали ответы главы государства на цитаты. Накануне с иностранным корреспондентом Александр Лукашенко общался два часа и ответил на 30 вопросов.

С белорусскими и иностранными журналистами Александр Лукашенко встречается часто. На вопросы отвечает охотно, искренне и эмоционально. «Рейтер» у главы государства – в четвертый раз, начиная с 2007 года. Главный принцип работы этого новостного агентства – достоверность и объективность. Ведь ежедневно информация Рейтер доступна миллиарду человек. Поэтому все о Беларуси журналисты стремятся узнать из первых уст. Уже сегодня интервью белорусского лидера мировые СМИ «разобрали на цитаты».

Фото Александра Лукашенко сегодня – первое на главной странице сайта «Рейтер». Яркие заголовки и важные цитаты – здесь же. Выдержки из интервью опубликовали информагентства «Интерфакс», РИА «Новости», «Регнум», «Делфи», а также «Ведомости» и «BBC». Накануне интервью в зеленом зале длилось два часа. Президент сразу же предложил спрашивать обо всем. Журналист не стеснялся – задал три десятка вопросов. В первую очередь об отношениях с Западом. Контактов много, говорит глава государства, и у бизнесменов, и у дипломатов. И с европейскими финансовыми институтами. Но хотелось бы большего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Хорошая инициатива Восточного партнерства. Я думаю, что Европейскому союзу на важных границах на Востоке абсолютно не нужны нестабильные государства, непредсказуемые режимы и т.д. Нужны экономически развитые территории и государства. Что, было бы плохо, если бы мы в рамках Восточного партнерства смогли и Беларусь, и Украину, и другие страны, которые в этом участвуют, подтянуть до уровня европейских государств?

«Топовая» тема – отношения с Россией. Их, отношения, соседняя страна намерена выстраивать абсолютно «прагматично». Беларусь к этому готова. Главное, чтобы счет, который российская сторона выставляет Беларуси за якобы предоставленные блага, был правильным, а не однобоким. Таможенный союз с той же Россией, по мнению Лукашенко, нужно строить исключительно на принципе равноправия.

Александр Лукашенко:

– У вас есть какие-нибудь в Европейском союзе между европейскими государствами таможенные пошлины? Нет. Здесь решили сделать исключение. Это говорит о чем? Что у нас неравноправные отношения. Вот захотело одно государство наклонить другое – и ввело таможенные пошлины. Вы считаете, что у этого объединения есть перспективы? Вряд ли. Если мы будем отходить от наших договоренностей.

Не за горами главная политическая компания – выборы президента. Нынешний глава государства подчеркивает, что никто со стороны сменить власть в стране не сможет. Беларусь – «не банановая страна», с чувством говорит Александр Лукашенко. Свой выбор сделают сами избиратели.

Александр Лукашенко:

– Что касается моего участия, я решения этого не принимал, но прямо скажу, сейчас таких факторов, которые бы заставили меня отказаться от участия в этих выборах, нет. Которые бы всему народу давали сигнал, что Лукашенко не должен участвовать в выборах. Наверное, наоборот, если бы я отказался, то народ бы меня не понял.

Речь также шла о президенте Кыргызстана. Его Минск выдавать кому бы то ни было не собирается. Возврат Бакиева в страну, по мнению Лукашенко, станет большой проблемой для временного правительства. Которое, кстати, не поддерживает ни одна из стран Содружества.

Александр Лукашенко:

– Вы заметили, что в СНГ никто не выразил поддержку временному правительству. Кроме России. Вы это заметили? Никто. И к этому в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, относятся не просто сдержанно, а крайне негативно. Просто молчат, пока не говорят. Но скажут. Им это не надо. Это их регион, их жизнь. Россия далеко оттуда, тем более Америка.

За бездействие в ситуации с Кыргызстаном белорусский лидер раскритиковал другое объединение – ОДКБ. Но это не повод выходить из организации, заметил глава государства.

Среди поднятых тем также – приватизация белорусских предприятий. Не исключено, что она коснется, например, «Беларуськалия». Но главный принцип – не отдавать за бесценок. Эта позиция зачастую раздражает западных, да и не только, партнеров. Говорили о союзном государстве, о сотрудничестве с МВФ. В конце долгого разговора – Президент пожал журналисту руку.

Наталья Бреус, Андрей Дук, телекомпания СТВ.