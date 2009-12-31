А.Лукашенко: Открытая экономика нас толкает к интеграции

Формат пресс-конференции Александра Лукашенко смело можно назвать принципиально новым для Беларуси.

Общаться с журналистами в таком широком формате для белорусского лидера — дело привычное. Но формат сегодняшней пресс-конференции смело можно назвать принципиально новым для Беларуси. В Национальной библиотеке собрались представители самых крупных как печатных, так и электронных СМИ. Но задать свой вопрос можно было сегодня не только непосредственно в Минске. Прямой телемост, демонстрируя качество видеопередачи, связал столицу со всеми региональными телестудиями, где ожидали ещё порядка 200 журналистов. К тому же, в зале присутствовали и так называемые СМИ оппозиционные. На этом, кстати, настоял лично глава государства. Как и на прямой радиотрансляции.

Александр Лукашенко:

Я на этом настаивал, чтобы не было повадно порассуждать, что я якобы собрал «кого надо», подготовили «то, что надо». А государственные каналы и газеты порежут, напишут, покажут «что надо». Мы в прямом эфире. Вы вправе показать свою осведомлённость, продемонстрировать вместе с президентом себя и задать те вопросы, которые волнуют не только вас, но и, прежде всего, волнуют наших граждан, наше общество.

Первый вопрос, предсказуемо, об экономических итогах года. Его начало запомнилось населению вынужденной девальвацией. К ней, заметил Александр Лукашенко, привели объективные причины. И все меры, которые были приняты дальше, позволили достичь главного – Беларуси удалось оградить народ от кризиса.

Александр Лукашенко:

Мы обещали людям в 2008 году соответствующий коридор. И мы удержались в этом коридоре. Мы могли бы и не девальвировать национальную валюту, но мы бы сегодня не говорили о пятимиллиардном золотовалютном запасе, если бы мы этого не сделали. Как вы помните, Российская Федерация к этому времени уже имела девальвацию примерно до 30%. Рубль — это не бумажка, это средство платежа. А наш основной партнёр, с которым мы рассчитываемся по импорту, без которого жить не можем — это Российская Федерация. То же самое происходило и в других точках нашей планеты, может быть, за исключением Китая. Но с Китаем у нас, по сравнению, с другими, мизерные объёмы торговли. И наши предприятия мгновенно стали терять и так слабо набирающиеся темпы, экономика замедлялась. Хотели мы этого или нет — мы вынуждены были на это пойти. Международные финансовые организации нам это тоже рекомендовали. Но если кто-то считает, что Лукашенко кто-то что-то продиктовал, в том числе и МВФ, то это просто заблуждение, или выдаёте желаемое за действительное.

Разумеется, большая часть вопросов касалась именно экономики. К примеру, рецептов белорусского государства выживания в условиях борьбы с кризисом. Секрет, по мнению Президента, в железной воле и дисциплине. Формула года — «кризиса в Беларуси нет» — означала в первую очередь, что никакие оправдания бездействия не принимаются. В этом году даже Правительство стало министерством торговли, продавая произведённую белорусскую продукцию.

Александр Лукашенко:

Поверьте, и вы там внизу не чувствуете того, что происходило в мире. Страшная была ситуация. И я, откровенно рассуждая в узком кругу, говорил: не привела бы эта ситуация к новой войне, как это было накануне Первой Мировой, Второй Мировой войны. И если мы выкарабкиваемся из этого кризиса и дальше динамика сохранится, то это большое достояние всей планеты — что мы не столкнулись лбами в связи с этим жестоким кризисом. У нас было всё: и продукция — и нужная, и хорошая — не от нас зависело, что упал спрос, цены и так далее. Выкарабкаться мы смогли только за счет нашей сплочённости, нашего единства, воли и железной дисциплины. Когда мы поехали в Африку, в Латинскую Америку, лбами пробивали бреши там, где никогда не работали на рынках. Поехали, и по чайной ложке продавали то, что у нас было.

Так или иначе в вопросах сегодня прозвучало то, что больше всего волнует население. Это и строительство АЭС, рост цен на товары народного потребления, цены на ЖКХ, расходы государства на социальную сферу. Финансирование и медицины, и здравоохранения сокращаться не будет. Людям беспокоиться нечего, отметил Александр Лукашенко. Бюджет-2010 сохранен на уровне предыдущих лет. Прирост ВВП ожидается на 11-13%. И если достичь поставленной высокой планки, бюджет будет приличным, а это подтянет за собой и всё остальное.

Александр Лукашенко:

Бюджет значительно не будет сокращён. Мы сохраним, как минимум, бюджет этого года. Хоть он и был кризисным, но бюджет в этом году был равен бюджету 2008 года, мы почти ничего не сократили. И мы исходили из этого на будущий год. Вы не согласны с теми показателями, которые утверждены на будущий год — прирост валового продукта за 10% — мы это можем сделать, имейте в виду. Если мы это выполним, создадим достаточно товаров народного потребления, вообще товаров произведём на экспорт, услуги и так далее — всё это ВВП — мы будем иметь приличный бюджет, даже больше, чем мы планируем. Поэтому ни о каком сокращении разговора быть не может. Базовые отрасли социальной сферы будут обеспечены бюджетными ассигнованиями с ростом показателей 2009 года: здравоохранение и образование — 107%, социальная политика — 114%. Среднемесячный размер пенсии по возрасту в 2010 году составит около 510 тыс. рублей.

По мнению главы государства, замораживать цены в Беларуси необходимости нет. Процессы ценообразования регулируются самой экономикой. И, кстати, рост цен нельзя считать только негативом. Так, если в цене растут тракторы, увеличиваются и доходы коллектива предприятия, растут поступления в бюджет, расходы на социальную сферу.

Александр Лукашенко:

Вопрос не в росте цен — даже простые люди так вопрос уже не ставят. Люди понимают, что рост цен — это во многом объективный процесс. Но если сегодня очень дороги газ и нефть, если, несмотря на кризис, просто идёт борьба, которую вы не видите, может и сражения местного значения за цену на газ и нефть. Они нигде не подорожали за этот год, кроме как для Беларуси. И нам предлагают на будущий год ещё выше цены на газ, соответственно, исходя из определенных формул, цены должны вырасти и на нефть. У нас нет нефти и газа в достаточных количествах, мы вынуждены покупать. И, к сожалению, вынуждены покупать этот товар только у одного продавца. Если эта составляющая растет, куда денешься от роста цен? У нас ситуация в стране стабильная и процессы управляемые. Мы завтра можем взять и заморозить цены. К чему это приведет? Мы это уже проходили — к дефициту на прилавках. Поэтому выбор небольшой: или по тем ценам, которые предлагает продавец, иметь на прилавке всё, или создать искусственный дефицит. И второе, из нашего с вами опыта, когда в экономике наблюдаются кризисные явления, а в кризисе очень сложно что-то разруливать в экономике и управлять чем-то — не вмешивайся лучше. Дай возможность экономике выплыть самостоятельно, но контролируй определённые процессы, чтобы те, кто хотят на кризисе нажиться, таких хватает, особенно в частной собственности, рыночных отношениях — прибыль для них главное, смотри, чтобы не зашкаливало.

Немало вопросов, в частности, и от оппозиционных СМИ, прозвучало по кредитоспособности страны и продаже белорусских предприятий. Президент вновь подтвердил принципиальную позицию государства — приватизация возможна только на выгодных для Беларуси условиях. К примеру, как это случилось в этом году с БПС-банком. Условия прихода в страну инвестора — сохранение всех рабочих мест, увеличение зарплаты работникам и дальнейшая модернизация и в полтора-два раза увеличение налогов. А что касается кредитов — Беларусь не заимствует больше, чем может вернуть.

Александр Лукашенко:

Если мы модернизируем какое-то предприятие, а сейчас данный процесс очень широко развёрнут, это одно из важнейших направлений деятельности Правительства, и мы заимствуем у иностранцев, покупая их оборудование. Допустим, мы решили построить или модернизировать какое-то предприятие, готовы у немцев купить технологии, оборудование и так далее. А у них безвыходная ситуация — то же самое, чем больше продадут, тем лучше, и по нормальным ценам. Но сразу им ставим условие: вы, пожалуйста, прокредитуйте под своё оборудование — и они с удовольствием кредитуют, потому что там и мизерные ставки по кредитам. Что в этом плохого? Не всегда кредиты — плохо. Я ещё раз говорю: деньги на западе сегодня не дороги, главное договориться. Если мы создаём конкурентоспособное производство, а там, где мы модернизировали и вложились, и нормально предприятия работают — они способны вернуть эти кредиты.

По отдельным темам прямо в зале был дан ряд поручений. К примеру, по строительству в агрогородках Гродненщины жилья для молодых врачей — его не хватает.

От представителя Витебской области прозвучал даже не вопрос, а журналистское наблюдение — бывает что на экспорт уходит всё самое лучшее, а белорусы получают всё остальное. Александра Лукашенко это несколько удивило. Губернатору поручено разобраться. Реализацию же готовой продукции за рубеж Глава государства назвал вопросом выживаемости. Известная истина: чтобы купить, надо сначала выгодно продать. А для этого нужно повышать качество.

Александр Лукашенко:

Если мы в ЕС за евро и доллар не продадим, то не купим за эту валюту ни нефти, ни газа, ни сырья, ни комплектующих. То же самое в Российской Федерации если мы за рубль не продадим, мы в России очень многого не купим. Вопрос — продавать. Как мы произведём, как упакуем, какого качества, а вы видите, что требования Российской Федерации по пищевым продуктам выше, чем в Евросоюзе. Хочешь не хочешь, рынок диктует условия, и поэтому мы вынуждены продавать самое лучшее. Но такое же самое лучшее должны потреблять и наши белорусы.

Амбициозные планы государства по росту зарплат. Инвестиции. Поддержка госпредприятий. Всё это также вошло в вопросы. Говоря о последнем, Александр Лукашенко напомнил о том, что подчёркивал уже не раз. Малоэффективные предприятия поддерживаться не будут.

Александр Лукашенко:

Вы у меня попросили деньги — вот сроки. Подписан указ, закон, не выполнили — будете отвечать. Попросил в долг из государственного бюджета — мы же от себя отрываем. Мы оторвали, тебе дали в надежде, что ты не только создашь новое производство, но и налоги увеличишь в бюджет, вернёшь эти деньги. Этого не произошло. Пора заканчивать таким предприятиям ходить в бюджет, такой поддержки не будет.

Отдельным блоком можно выделить вопросы по формированию Таможенного союза, Единого экономического пространства, а также по развитию отношений с нашим главным союзником — Россией. Прозвучал вопрос и о пошлинах на автомобили для населения, и о комиссии Таможенного союза, которая становиться наднациональной структурой. Чем вообще выгодно для Беларуси новое объединение и не последует ли за экономической интеграцией – политическая.

Александр Лукашенко:

Открытая экономика нас толкает к интеграции. Но наши интересы и в России, и в Казахстане, и мы это видим. В последнее время идёт индустриализация Казахстана. Будучи в Казахстане, я три дня это обсуждал с Президентом, я в деталях знаю, чего они хотят — мы можем им это предложить. Они готовы на то, чтобы наши предприятия туда пришли, готовы начинать со сборки, совместного производства, они готовы из бюджета покупать наши товары. У них интерес от «Интеграла» до нашего машиностроения. Что в это плохого? Плохо только одно: чтобы продать наш трактор в Казахстане, надо провезти его через Россию, и он становится в полтора раза дороже — тарифы очень высоки. Мы снимаем этот вопрос в Едином таможенном пространстве. Что плохого в том, что иностранные инвесторы, считая Беларусь самой некоррумпированной страной постсоветского пространства, идут к нам и готовы здесь развивать производство? Но в Таможенном союзе, Едином экономическом пространстве, которое мы, я надеюсь, построим в течение двух лет, мы будем торговать не только в Беларуси, где рынок 10 млн. человек — это же мизер, кто здесь откроет производство? А когда будет задействован рынок почти в 200 млн. человек — это уже для инвесторов благо. Последний визит Сильвио Берлускони: они нам предложили под Брестом построить экономический район Италии — у них есть этот опыт в Болгарии, Румынии, и они настоятельно просят, чтобы это было у нас, потому что с одной стороны — соседство Евросоюза, с другой стороны — огромное будущее таможенное пространство. Что будет плохого в том, если мы дошлифуем, доведём до ума наши таможенные проблемы, Единое экономическое пространство. Что плохого в том, что не будет барьеров для перемещения рабочей силы, товаров, услуг — как в одной стране.

Затронут и механизм построения равноправных отношений Беларуси и России в рамках того же Таможенного союза.

Александр Лукашенко:

Мы за этим внимательно следим, и я часто предупреждаю своего представителя, Андрея Кобякова, — смотри, эти монстры там могут договориться. У них экономики одинаковые, интересы одинаковые, газ, нефть, — всё есть, у нас этого нет. Поэтому давайте будем смотреть. И мы очень часто перестраховываемся, у нас отдельная позиция по всем вопросам. И Единое экономическое пространство — мы настаивали, чтобы оно создавалось год-полтора, а не два. Потому что Единое экономическое пространство — это уже глубокая интеграция и унификация всех процессов.

Журналисты не обошли сегодня стороной дефицит молочных продуктов в России. Журналистка из Пинска спросила, чем же Беларусь может помочь братьям россиянам. Александр Лукашенко заметил – плечо подставить мы готовы. Для этого нужно просто сесть за стол переговоров, и договориться по объему и цене с теми тридцатью предприятиями, которые сегодня могут реально увеличить поставки на российский рынок. Кстати, такая ситуация с молочным дефицитом прогнозировалась.

Александр Лукашенко:

Путин приехал в Минск на заседание Совмина Союзного государства, я ему начал объяснять, в чём причина и предложил перевернуть ценовую пирамиду в России, сделать так, чтобы хотя бы 30%, как у нас в цене за молоко получали крестьяне, а переработчики — уже поменьше. А у них — 6-8%, кто будет производить молоко? В первом полугодии у них зарезали порядка 200 тыс. коров. Я сказал премьер-министру России, что не нужна нам эта конфронтация по молоку, потому что придут зимние месяцы и тогда будет сильный дефицит молока и молочных продуктов в Российской Федерации. Но меня послушали и сделали по-своему. Что произошло сегодня? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это предусмотреть. Всякое бывает, люди ошиблись. Поэтому я своему министру сельского хозяйства, премьер-министру дал поручение: русский человек не должен голодать, прежде всего по таким продуктам питания, как молоко. И всё, что у нас есть в запасах, не в ущерб внутреннему рынку, мы должны россиянам помочь.

Укрепление отношений Беларуси с Европой также можно выделить отдельным блоком пресс-конференции. Эта тема фигурировала в ряде вопросов. Часть их касалась искренности в политике – в частности, не обусловлено ли такое высокое к нам внимание какими-то кулуарными отношениями.

Александр Лукашенко:

С Россией у нас 30% экспорта, а там — 44%. Вот и всё сказано! Половину нашего экспорта, притом с положительным сальдо — мы не в убыток живём там, этого не скажешь о российской Федерации. И этим прежде всего определяется мой интерес к Западу. И потом: а почему мы с ними должны ругаться? Технологичный Запад, кредиты, и без позиции Запада и МВФ на нас бы по-другому смотрел. Но если поддерживают, почему бы не сказать спасибо? Вот открытая, честная политика. Какие там могут быть закулисные, кулуарные разговоры? Солана приехал, Феррера-Вальднер, Берлускони — это же не просто так человек приехал, потому что такой добряк, — министров иностранных дел, наверное, десяток был. Я им прямо говорю: мужики, вот это я буду делать, вот это Беларусь способна, а вот это мы никогда не будем делать, потому что это противоречит нашим интересам. И это никому не нужно. Я европейцам говорю: вы мне скажите откровенно, если вы будете продолжать с нами такую политику — в кошки-мышки играть, как сейчас, — скажите. Если вы не готовы с нами сотрудничать на этих условиях — тоже нам скажите. Не надо нас за нос водить.

Журналисты из Витебска поинтересовались мнением Президента о предстоящих двух крупных избирательных компаниях. Александр Лукашенко напомнил о честности и порядочности и отсутствии всяческого давления.

Александр Лукашенко:

Будет нормально развиваться экономика, выполним то, о чём я говорил только что — поверьте, люди поддержат действующую власть, действующего Президента, если он захочет избираться на будущий срок, поддержат конструктивно настроенных депутатов. Не будет этого, будут другие люди. Я вам обещаю, что с моей стороны ни на местных выборах, ни на других, давления никакого не будет. Особенно наши президентские выборы. Настал тот период, когда никакой борьбы с моей его стороны не должно быть — ни за президентский пост, если я в этих выборах буду участвовать, ни за то, чтобы административно влиять на этот процесс. Люди сами должны определиться. Мы будем честно, откровенно идти на выборы к людям.

Что касается роли и места местных Советов, то они четко определены Конституцией. Меня устраивает то, как работают сегодня местные Советы. Я им должен сказать спасибо не ради красного словца. Вопросы стабильности и порядка во многом зависят от местных органов власти, прежде всего наших местных Советов.

Отдельные негосударственные СМИ старались задавать вопросы погорячее. К примеру, о развитии в стране белорусского языка. Александр Лукашенко искусно парировал. Языковые вопросы в Беларуси решены раз и навсегда, подчеркнул Президент. Язык — сфера, не терпящая насилия. Учить людей говорить на родном языке нужно спокойно.

Александр Лукашенко:

Мы этот вопрос однозначно решили на референдуме. И я не собираюсь вносить какие-то дополнения и новшества. Жадаеце размаўляць на беларускай мове — размаўляйце, вам ніхто не перашкаджае, хотите говорить на русском языке — пожалуйста, говорите. Каждый год у нас значительный прирост желающих сдавать экзамены на белорусском языке, прежде всего в ведущих вузах Беларуси. Даже в городских, даже в Минске, где меньше говорят по определённым причинам на белорусском языке. Значительная тенденция и динамика, меньше эту тему надо мусолить. Мы начинаем её перетирать, она дивидендов никому не приносит.

Много вопросов было и личного характера, таких, где ответы заставляют задуматься и рассуждать: что стало главным уроком в этом году или вопрос от нашего телеканала — что удивило Президента в 2009 году?

Александр Лукашенко:

Знаете, я уже так долго засиделся в этой должности, что меня трудно чем-то удивить. Перебираю, как компьютер, в памяти всё, что произошло за этот год, и не могу вычленить какого-то такого события, которое бы меня удивило или поразило. Конечно, я очень переживаю по поводу этой ситуации в экономике — просто очень больно. Я, как человек, как Президент, думал: вот нам 3-5 лет, и я уж вам потом покажу, белорусам, что такое европейская цивилизованная страна. И тут на тебе — грохнул кризис. Это меня жутко расстроило. Я даже не верил в этот кризис, откровенно говоря, думал, мы выдержим, мы как-то вывернемся не так, как это произошло. Не хотелось мне верить, не хотелось воспринимать, принимать. Вот это меня удручает и больше всего убило, если хотите. Но чтобы удивило — это меня не удивило. Нет, по-моему, удивительного ничего такого не произошло в моей жизни в истекшем году. А вас?

Игорь Позняк:

Как журналиста — удивила, по большому счёту искусственно созданная, массовая истерия вокруг мирового кризиса, истерия, созданная вокруг свиного гриппа.

Александр Лукашенко:

Я с Вами согласен, эти факты имели место быть. Но они меня не удивили, потому что я, наверное, немножко более был к этому подготовлен и осведомлён.

Журналисты не отпускали Главу государства более четырёх часов. Александр Лукашенко предложил провести настоящий блиц по вопросам каверзным. Были и о концепции национальной безопасности, о последних кадровых перестановках. Без ответа не остался никто.

Представители СМИ предложили встречи такие регулярными сделать не только на самом высоком уровне, но и в регионах, с участием местных властей. Идея одобрена. Дано поручение.