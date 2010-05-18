А.Лукашенко: От безобразного отношения к крестьянам страдают как сами сельские труженики, так и государство в целом

Развитию личных подсобных хозяйств необходимо уделять больше внимания. Об этом сегодня заявил президент на совещании, посвященном этому вопросу. Александр Лукашенко неоднократно обращался к данной теме, начиная с 2000 года.

За 10 лет была подготовлена достаточно полная нормативно-правовая база для этого сектора экономики. Подсобные хозяйства проходят отдельным пунктом в госпрограмме возрождения и развития села. Однако положение дел стабильно ухудшается. За 10 лет снизились объемы производства продукции, сократилось поголовье крупного рогатого скота. Подсобных хозяйств стало меньше на 175 тысяч. Такая негативная тенденция характерна для всех областей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Часто бываю в регионах, интересуюсь, как обстоят дела в этой сфере, как местные власти заботятся о людях. Всегда нацеливаю их на то, чтобы помогали убирать урожай, организовывали закупки продукции, выделяли подходящие земельные участки и пастбища. Неоднократно эту тему выносил на обсуждение на республиканские совещания. Давались конкретные поручения Правительству и губернаторам. Поручалось разработать Программу развития личных подсобных хозяйств граждан до 2010 года. Приходит время подводить итоги ее реализации и выполнения моих поручений. Однако, по всему видно, что в этой сфере похвалиться нечем. Дело не столько в объективных причинах, сколько в равнодушном, вернее, в наплевательском отношении в первую очередь со стороны местных властей к заботам людей, ведущих подсобные хозяйства. Посмотрите, сколько жалоб и в прессе, и в государственных органах на то, что нет возможностей выращивать скот — ни пастбищ, ни сенокосов, ни нормальной организации закупок молока и другой продукции. Люди готовы вкладывать свой труд, отдавать свое время полезному делу. Но от этого безобразного отношения к крестьянам страдают как сами сельские труженики, их хозяйства, так и государство в целом.

Президент отметил, что личные подсобные хозяйства также обеспечивают продовольственную безопасность государства. В этой сфере занято не менее трети населения страны. Люди, таким образом, не только обеспечивают себя овощами и фруктами, но и производят около 30% валовой продукции сельского хозяйства. При этом на своих участках выращивают наиболее трудоемкие культуры. А картофеля поступает почти 90% от общего сбора. Александр Лукашенко намерен разобраться с проблемой и выяснить, что тормозит развитие подсобных хозяйств и как изменить ситуацию. В ближайшее время эти вопросы будут детально рассмотрены на расширенном совещании у Президента, подготовка к нему уже начата.