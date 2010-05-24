А.Лукашенко: Немногие страны могут сказать, что знают своих талантливых детей поименно

Александр Лукашенко считает, что благодаря молодым талантам Беларусь может занять лидирующие позиции в мире. Сегодня Президент встретился с учащимися и студентами, которые стали лучшими на международных олимпиадах или победили в творческих конкурсах.

В большом холле Дворца Республики эти взрослые дети в ожидании церемонии слегка стесняются и что-нибудь теребят. Вот Артемий, хоть и освоил самый сложный духовой инструмент — валторну, но признаться, что волнуется, не хватает духу. Когда-то его хотели увлечь танцами, но отдали в музыку. Теперь он отдается ей без остатка.

Артемий Якушев, обладатель 2-й премии Международного конкурса духовых инструментов:

Чтобы завоевать все эти награды, я практически во всем себе отказываю: на улице не гуляю, на праздниках тоже, занимаюсь — без труда не вытащишь и рыбку.

Проигравших здесь нет. Каждый из них — победитель. Или международной олимпиады, или творческого конкурса. Но физики и лирики не спорят. Потому что заслужили признание на самом высоком уровне. Вот так запросто фотографируются вместе с президентом страны. На память.

Такие встречи главы государства с молодыми и одаренными стали традицией. Они проходят ежегодно в мае. Здесь и добрые слова в адрес «талантов», награды и премии из специального фонда. Эти фонды по поддержке талантливой молодежи Александр Лукашенко учредил на заре своего президентства. Тогда, 15 лет назад, была сделана ставка на интеллект.

За это время стипендиатами специальных фондов президента стали более 22 тысяч юношей и девушек. Александр Лукашенко называет одаренных молодых людей — главным ресурсом страны. А их поддержку — делом государственной важности. Белорусы таланты охраняют, а хранят их — в банках.

Александр Лукашенко:

Немногие страны могут сказать, что знают своих талантливых детей поименно. А в Беларуси по моему указанию недавно был создан специальный банк данных одаренной и талантливой молодежи. Каждый из вас — лауреатов, стипендиатов Президентских фондов — также включен туда и может рассчитывать на внимание и помощь государства при реализации своих исследовательских и творческих проектов. С завтрашнего дня вы встанете в ряд одаренных и талантливых, и соответствующее министерства и ведомства будут тщательно отслеживать ваш жизненный путь. И тут уже все зависит от вас: если вы и дальше будете так трудиться и давать результаты — вы не пропадете. Спрос на таких людей огромен, как со стороны предприятий, бизнесменов, так и государственных учреждений.

Сегодня еще студенты, а завтра — уже профессионалы с большой буквы. Главное, не потеряться. В стране стараются создать иолодым талантам «тепличные условия».

Игорь Квашевич, обладатель диплома 1-й степени Международного конкурса-фестиваля «Аккохолидей»:

У меня сейчас насущная проблема — жилищный вопрос, и мне предложили этот вопрос решить. У меня часто бывают концерты за рубежом, общаюсь с украинцами, россиянами: они удивляются тому, какая у нас реальная, невымышленная поддержка.

Александр Лукашенко:

Поддержка одаренной молодежи стала делом государственной важности, она предназначена всем детям, в которых теплится искра творческого огня, независимо от достатка и социального статуса родителей. Мы сумели сохранить и развить общедоступную сеть гимназий, лицеев, школ искусств, кружков и студий, самодеятельных коллективов, работающих со способными детьми и молодёжью.

Из рук Президента учащиеся и студенты получили свидетельства, удостоверения и нагрудные знаки лауреатов специальных фондов. Это было легко. Но далось большим трудом.

Юлия Олейник, лауреат 1-й премии Международного юношеского конкурса классического танца «Хрустальная туфелька»:

Я занимаюсь балетом, нужно очень много времени отдавать этому искусству, чтобы чего-то добиться.

Владимир Хорошко, обладатель золотой медали Международной олимпиады по астрономии и астрофизике 2009 года:

Среди соперников были страны, где астрономия развита на профессиональном уровне, это чувствовалось и в разговоре с ними, и по тому, как они проявили себя на олимпиадах. Но я все равно оказался одним из победителей.

Эти формулы стали формулой успеха для вчерашнего лицеиста и сегодняшнего студента БГУ Сергея. Учиться готов если не 24, то уж точно много часов в сутки. В прошлом году он стал лучшим физиком на международной конференции юных ученых. Награда у Сергея не одна, его научный подъем начался с экспериментов педагога. Оказалось, что физика — занимательная наука.

Сергей Глушко, обладатель диплома 1-й степени Международной конференции юных ученых 2009 года:

Больше всего мне запомнилось выступление, когда он принес жидкий азот и выпил его. Температура — 77 градусов по Кельвину; если засунуть в него палец и подержать, его можно потом разбить о стол на кусочки. Но в ротовой полости есть некоторое количество слюны: у воды большая темплоемкость, поэтому, при понижении температуры слюны на пару градусов, весь азот просто испарится.

Получается, как у классика — когда дорогой бриллиант требует дорогой оправы и хорошего ювелира.