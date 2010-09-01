А.Лукашенко: «Мой сын Николай будет учиться в обычной школе»

Накануне президентских выборов, количество лживых информационных вбросов относительно личности белорусского лидера и его семьи значительно выросло. Это заметил сегодня и сам Александр Лукашенко.

Так, в День знаний, появились сообщения, что якобы для младшего сына — Николая — уже строится какая-то особенная школа с особыми учителями.

Александр Лукашенко:

Мы сегодня с вами посетили школу. Согласитесь, особая. 700 детей — дворец. 45 миллиардов. Еще детский сад будет — 10 миллиардов. Поэтому, если уж говорить об особой школе, то вот — мы ее построили. Она уже есть. Но, поверьте, мой младший сын в этой особой школе учиться не будет. Но в этой особой школе сегодня учатся около 700 детей.

Закончится этот период до президентских выборов и никто о подобном писать не будет. Никто не будет писать — хватаются, за что попало, негодяи. Я очень болезненно реагирую, когда трогают семью и детей. Уж что-что, но моих детей упрекать в том, что они неправильный образ жизни ведут, — надо быть просто негодяями.

Что касается моего младшего сына Николая, он будет настоящим гражданином Беларуси и будет учиться в обычной школе.

Я — Президент страны. Уж никто меня не упрекнет, что меня кто-то подтащил к этой должности. Но я закончил обычную сельскую школу на границе с Россией и стал Президентом. Я хотел бы, чтобы мой сын, получив в обычной школе образование, занял в обществе достойное место согласно своим знаниям и способностям. И то, что я себе не позволю строить особую школу для своего сына — это будет разрушение лица и имиджа нынешнего Президента. Я никогда на это не пойду. Это полная чепуха и обычные вбросы накануне президентских выборов, чтобы где-то ущипнуть, как-то подмочить Президента. Уже многое сказано: фашист, вор, крадет ежегодно до $7 млрд., правда, расходятся в цифрах. Кто может поверить, что в Беларуси можно украсть $7 млрд.? Я не поверю, что даже в Кремле в России начальнику можно украсть $7 млрд. за год, а в Беларуси это тем более невозможно. Тем не менее, уже все перечислили, взялись за детей.

На сей счет я могу сказать только одно. Если человек украл, и вы это знаете — скажите, где эти деньги. Когда-то Буш искал мои деньги. На самом высоком мировом уровне арестовывали мои счета. Я на это сказал: ребята, найдете — забирайте. Это же миллиарды долларов — забирайте. До сих пор никто ничего не нашел. То есть, надежно спрятал — вот это из этой оперы. И обворовал, и что только не наделал. Поэтому, виноват — называйте факты, место, как известный персонаж из тандема говорит: «Адреса, пароли, явки». И никаких разговоров не будет. Достаньте и положите на стол.

Это ворье, которое хочет сделать из меня и тех, кто рядом со мной, таких, как они, хотя бы в СМИ. За душой у меня то, о чем я говорю вам откровенно. В Беларуси если бы кто-то что-то взял, то завтра вся страна бы знала, где это лежит. Это не Россия. У нас народ искренний, принципиальный, справедливый, очень болезненно реагирующий на подобные вещи. Чтобы не вышло так, что я оправдываюсь перед этими негодяями, ни в коем случае. Просто они знают, за что меня можно зацепить. Я очень болезненно реагирую, когда трогают моих детей и когда меня упрекают в том, что я взял чужое. Это мой принцип жизни: «Не трогай чужое — рано или поздно это вылезет боком».