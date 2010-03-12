А.Лукашенко: Конечно, при таких зарплатах можно на Канары полететь и приехать с десятью лишними килограммами

Президент Беларуси недоволен состоянием дел в отечественном хоккее. Такое мнение Александр Лукашенко высказал на совещании по вопросам развития этого вида спорта в стране. Глава государства обеспокоен отсутствием выверенной стратегии развития хоккея.

Нет выверенной стратегии развития хоккея. А между тем в Беларуси достаточно спортивных учреждений, государство оказывает существенную финансовую поддержку данной сфере, и мы вправе ожидать от хоккеистов большего, подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко регулярно меняет строгий костюм на хоккейную форму. Он и болельщик, и сам игрок. А потому за национальный хоккей болеет всей душой.

Нынешнее совещание по развитию ледовой отрасли — только начало. Начало большого разговора о развитии белорусского спорта.

О хоккее заговорили в первую очередь не потому, что это любимый вид спорта Президента. Есть повод. Выступление национальной сборной на Олимпиаде в Ванкувере Александр Лукашенко назвал неудовлетворительным. Команда не попала в восьмерку сильнейших, заняв девятое место. И это после игр в Солт-Лейк-Сити, где было четвертое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уровень игры команд абсолютно невысокий. Люди не настроены на борьбу. Нет современного хоккея. Все видели, как играют американцы и канадцы на Олимпиаде. Борьба не то, что на каждом метре, на каждом сантиметре площадки. Нет вдумчивой тренерской работы, нет в межсезонье подготовки. Здесь же все сидят — половина хоккеисты — вспомните, как вас готовили. А у нас хоккеисты лето отдыхают. Конечно, при таких зарплатах можно на Канары полететь, еще куда-то и приехать с десятью килограммами. Потом эти десять килограмм сбрось. Какая нагрузка на сердце, на организм человека? Вот, я сбросил десять килограмм — а что толку с тебя будет потом в сезоне, когда будешь играть? Ты уже всю энергию израсходовал на то, чтобы привести себя в порядок!

Президент говорит, что у ледовой отрасли нет выверенной стратегии. А ведь через два месяца предстоит Чемпионат мира в Германии. А в перспективе и чемпионат, который пройдет в Минске в 2014 году. Поэтому от спортсменов ожидают лучших результатов. Ведь такой спад — разочарование болельщиков и удар по спортивному имиджу страны. Главный тренер олимпийской сборной ушел в оборону.

Михаил Захаров, главный тренер олимпийской сборной Беларуси по хоккею:

Белорусские хоккеисты сыграли как могли, лучше они бы не сыграли. Но ведь ребята старались.

Хоккею в стране — особое внимание. Последние годы этот вид спорта на подъеме. Государство оказывает ледовой отрасли беспрецедентную поддержку. Подготовку спортивного резерва ведут 20 учебных учреждений. Работает 11 хоккейных клубов и 23 закрытые ледовые площадки. Чтобы играть на уровне, команды приглашают зарубежных легионеров. Но даже эти меры, как оказывается, не дают гарантий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Определитесь, сколько должно быть зарубежных легионеров в командах. Но концептуально непоколебимо одно: свой хоккей надо развивать. Развитие своего хоккея — это рождение новых классных игроков. Если вы заполоните белорусские команды средними хоккеистами со стороны (которые по уровню игры равны или чуть выше наших хоккеистов), то вы загубите своих.

У Президента сегодня собрались чиновники от спорта. И те, кто живет хоккеем. Он ждет от них предложений по развитию отрасли.

Сегодня, говорят специалисты, пожинаем плоды хоккейного развала начала 90-х. Была плохая материальная база, недостаток тренеров и финансирования. И если с деньгами вопрос решается, остается проблема тренерских кадров. Они порой получают в разы меньше посредственных игроков. Тогда и про спортивный азарт говорить не приходится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подумайте, кто из вас сегодня с горящими глазами может возглавить команду и повести ее за собой. Ведь главное — это результат. Главное в хоккее — не сам хоккеист, а тренер: толковый тренер подготовит два-три десятка настоящих хоккеистов с горящими глазами.

О том, что у игрока должны гореть глаза, Александр Лукашенко повторяется не раз. И начинать нужно с детского хоккея. На самом начальном этапе организовать работу так, чтобы не упустить новых Костициных и Грабовских.

Игорь Молчанов, директор хоккейного клуба «Гомель»:

Я хочу попросить Вас, Александр Григорьевич, завершить создание единой структуры руководства хоккея на местах — детской юношеской спортивной школы, хоккейного клуба и ледовой арены. Всё должно быть под руководством одного человека.

Евгений Ворсин, заместитель генерального секретаря Евразэс:

Мы должны делать ставку на национальный хоккей. В том, что мы умеем играть, ни у кого не должно возникать сомнения. Уровень подготовленности тренерских кадров невелик.

Президент потребовал выстроить четкую систему работы в ледовой отрасли. Ведь в ответ на господдержку ждут отдачу в виде побед и достойных матчей. И в первую очередь будет выбран глава белорусской хоккейной федерации. Новый рулевой национального хоккея появится на следующей неделе.

Наталья Бреус, Ольга Макей, телекомпания СТВ.