А.Лукашенко даст интервью итальянской газете «La Stampa»

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«La Stampa» – одна из ведущих национальных газет Италии и входит в пятерку наиболее массовых ежедневных изданий с тиражом 300 тысяч экземпляров. Ее материалы посвящены как внутриполитическим событиям страны, так и актуальным вопросам международной политики.

Интервью у Александра Лукашенко берет корреспондент Эмануэле Новацио. За последние 10 лет он встречался с президентами США, Польши, Литвы, премьер-министрами Израиля, Турции и другими политиками.

Напомним, Александр Лукашенко в апреле этого года посетил государство Ватикан и Итальянскую Республику. В Риме глава белорусского государства встретился с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Стороны говорили о развитии взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной и других сферах двустороннего взаимодействия.

Отметим, Италия закрепилась в десятке основных торговых партнеров Беларуси, заняв среди стран вне СНГ восьмое место по объему товарооборота. В прошлом году он достиг миллиарда двухсот миллионов долларов, увеличившись почти наполовину. При этом экспорт вырос на 73%. В Беларуси зарегистрировано более 80 совместных и иностранных предприятий с итальянскими инвестициями.