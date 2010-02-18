Альтернативная воинская служба появится в Беларуси

Разработать соответствующий закон поручил Президент Совету безопасности. В ходе встречи с госсекретарем Совбеза Леонидом Мальцевым глава государства акцентировал внимание на необходимости введения альтернативы в белорусской армии с учетом интересов всех категорий военнослужащих.

В том числе тех, кто по религиозным соображениям не может в традиционной форме исполнить свой воинский долг.

Леонид Мальцев, Госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

– Так как есть определенная категория лиц, а это 50-60 человек ежегодно за призыв, которые, как они трактуют, по совести, на почве религиозных взглядов, не могут брать в руки оружие. Президент поручил, в том числе и законодательно, оформить и эту категорию лиц. Дано поручение отработать закон об альтернативной службе.

Законопроект об особенностях воинской службы будет создан в соответствии с новой Концепцией национальной безопасности, которая сейчас разрабатывается в Беларуси.

Как доложил Леонид Мальцев Президенту, уже создана научная группа. Она сейчас штудирует мировой опыт национальных систем безопасности. Формирование белорусской Концепции планируют завершить к июню.

Глава государства обратил внимание на такой аспект безопасности, как противодействие распространению наркотиков.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

— Борьба с распространением наркотиков — это серьезная проблема не только для Республики Беларусь (у нас это явление меньше распространено), но и практически для всех государств. Было поручено внимательно проанализировать всю систему, действующую у нас по борьбе с наркотиками, и принять исчерпывающие меры по минимизации, а ещё лучше — по ликвидации этого зла в республике.