Алиментщиков накажут рублем

В Беларуси планируется установить пеню в 0,3% за каждый день просрочки уплаты алиментов.Кроме того, в судебном порядке можно будет потребовать возмещения морального и материального ущерба за несвоевременное получение выплат. Данные нормы предусмотрены поправками в некоторые кодексы, которые рассмотрят парламентарии во втором чтении на весенней сессии.



Поправками также закрепляется минимальный размер алиментов. Он будет зависеть от количества детей. При этом норма распространится даже на безработных или ответчиков с низкими доходами.



В законопроекте предусмотрена возможность заключения добровольного соглашения между родителями об оплате алиментов. Оно будет нотариально заверяться и приравниваться к судебному решению. При этом размер выплат не может быть ниже минимального.