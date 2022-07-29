Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»

Новости Беларуси. Для удобства покупателей. Современные цифровые технологии, платформы и онлайн-сервисы придут в торговлю на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для удобства покупателей. Современные цифровые технологии, платформы и онлайн-сервисы придут в торговлю на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спрос на отечественные товары в небольших населенных пунктах всегда был высоким. Потому в профильном ведомстве принято решение развивать разные форматы продажи.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Нам необходимо увеличить товарооборот. Кроме того, необходимо развивать современные цифровые технологии, внедрять онлайн-сервисы, удобные для покупателей цифровые платформы. Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены крупными торговыми объектами. И сегодня стоит задача уже обеспечить таким же комфортным сервисом и наших людей, которые работают в сельской местности.
В первом полугодии доля белорусского на внутреннем рынке значительно выросла. Розничный товарооборот уже составляет более 30 миллиардов рублей.