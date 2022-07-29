Прямой эфир

Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»

29 июля 2022 15:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для удобства покупателей. Современные цифровые технологии, платформы и онлайн-сервисы придут в торговлю на селе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»-1

Спрос на отечественные товары в небольших населенных пунктах всегда был высоким. Потому в профильном ведомстве принято решение развивать разные форматы продажи.  

Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Нам необходимо увеличить товарооборот. Кроме того, необходимо развивать современные цифровые технологии, внедрять онлайн-сервисы, удобные для покупателей цифровые платформы. Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены крупными торговыми объектами. И сегодня стоит задача уже обеспечить таким же комфортным сервисом и наших людей, которые работают в сельской местности.  

Алексей Богданов: «Хотим дальше шагнуть в село, потому что города и так хорошо обеспечены»-7

В первом полугодии доля белорусского на внутреннем рынке значительно выросла. Розничный товарооборот уже составляет более 30 миллиардов рублей.  

# Торговля в Беларуси # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го
29 июля 2022 15:41

«Как сработает этот наш эксперимент». Минсельхозпрод о планах на посевную 2023-го

Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета
29 июля 2022 15:21

Как не попасться на уловки ремонтников-мошенников? Рассказал представитель Следственного комитета

500 рублей за 10 минут! Рассказываем о компании, которая выставляет космические счета за маленькие поломки
29 июля 2022 15:06

500 рублей за 10 минут! Рассказываем о компании, которая выставляет космические счета за маленькие поломки