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Александр Субботин 4 августа проведёт приём граждан

04 августа 2021 06:29
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Новости Беларуси. В контакте с населением представители правительства. Они продолжают практику личных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин 4 августа проведёт приём граждан-1

4 августа выслушать белорусов готов заместитель премьер-министра. Обратиться со своими вопросами к Александру Субботину можно будет с 10:00 по адресу Советская, 9, комната 103. Прием осуществляется только по предварительной записи. Такой формат работы с населением позволяет выявлять проблемные моменты и находить пути их решения.

# Прием граждан # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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