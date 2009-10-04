Александр Слуянов: Я друг Беларуси

Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев наблюдали за точностью манёвров, наградили отличившихся, а затем осмотрели новейшие образцы вооружений.
Пресс-тур завершился большой и, как всегда, откровенной пресс-конференцией Президента.
Комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС выявила шесть человек, причастных «к созданию условий, способствующих возникновению аварии».
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