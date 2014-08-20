Александр Махортов для людей с ограниченными возможностями делает приспособления для ручного управления автомобилем

Новости Беларуси. Движение это жизнь. Минчанин Александр Махортов делает приспособления для ручного управления автомобилем. За время работы предприятия он помог сделать доступным вождение машины трем сотням людей с ограниченными возможностями. Спрос на услуги талантливого мастера есть и в России, и в Украине. Тем не менее, когда одни могут водить машину, для других передвижение по городу остается сложным испытанием.

Артём Ермак:

Вождение - это для меня стихия. Сидел бы за рулем и днем, и ночью.

Движение - жизнь. Однако у Артема эта способность в некотором роде ограничена, он прикован к инвалидному креслу. Тем не менее, когда видишь, как залихватски парень водит машину, сложно даже представить, что за рулем человек с ограниченными возможностями. В жизни он любит погонять с ветерком, и инвалидное кресло на практике мало ограничивает его передвижение.

Артём Ермак:

Как только сломался, у меня сразу бала мысль: как же без ног ездить на автомобиле? Вождение инвалиду очень сильно облегчает жизнь, потому что социальное такси особо не назаказываешься. А личный автомобиль спасает.

Возможность водить у нашего героя появилась благодаря талантливому автослесарю Александру Махортову. К слову, он и сам после аварии на мотоцикле прикован к инвалидной коляске. Получив образование конструктора-чертежника, смастерил механизм ручного управления к своему автомобилю. Теперь газ и тормоз всегда под рукой. Помог знакомым, а там появился спрос у клиентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Махортов, директор предприятия:

Стольким людям мы машины переоборудовали! Люди устроились на работу. Не будет же человек ездить на общественном транспорте. Сами ездят. Много людей обретают свободу в передвижении. Устраиваются на работу, обзаводятся семьями.

За время работы на предприятие обратились около 300 человек. Причем есть спрос в России, Украине и Казахстане. Однако несмотря на относительно невысокую стоимость оборудования, не каждый инвалид может себе позволить приобрести такую установку, а тем более автомобиль. К тому же, в городе остается много препятствий, которые не дают колясочным свободно передвигаться. Даже на оборудованные спуском бордюры порой не заехать.

Инна Дигилевич, заместитель председателя по активной реабилитации ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Делается очень много, становится доступнее, доступного для колясочников общественного транспорта становится больше, но это не решает проблему. Что сказать по бордюрам? Несмотря на то, что произошли изменения в строительных нормах, не везде это выполняется до сих пор. И, к сожалению, в зонах пешеходного перехода, на перекрестках, где самые аварийно опасные участки, часто это не выдерживается.

Когда возникают сложности с передвижением, можно попросить о помощи прохожих. Однако не каждый готов сразу же придти на выручку.

Несмотря на то, что в стране уменьшается количество барьеров для инвалидов, сложности все равно остаются. И одна из них - равнодушие тех, кто рядом.