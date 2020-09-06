Александр Лукашенко: «Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем»

Новости Беларуси. В День знаний Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе «Неделя». Евгений Поболовец, СТВ:

Швеи, художники-модельеры, парикмахеры будут восстребованы на рынке всегда. Люди не готовы отказать себе в комфорте и красоте – значит, такие услуги будут в цене. Подробнее расскажет Алена Сырова.

Барановичский колледж за свою полувековую историю помог обучиться делу если не всей жизни, то точно тому, что в любое время будет приносить доход, десяткам тысяч молодых людей. Парикмахеры, мастера швейного дела – сегодня здесь учатся почти шесть сотен юношей и девушек.

Алена Сырова, корреспондент:

День знаний в колледжах и университетах проходит менее эмоционально, чем в школах. Все-таки здесь ребята постарше. Но в этом учебном заведении волнение от очной встречи с одногруппниками и преподавателями перекрыли эти эмоции.

Александр Лукашенко традиционно в День знаний приезжает в одно из учебных заведений страны, чтобы поделиться тем, что принято называть жизненным опытом. В этом году, после жаркого во всех смыслах лета, такой формат кажется особенно важным. Александр Лукашенко: «Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей» Тем временем начался осенний дождь и, несмотря на то, что программа была сверстана, а ребята подготовлены (у всех дождевики и зонты), Президент предложил продолжить общение в более комфортных условиях.

Лаконичный доклад министра образования с предложениями о возможном преобразовании учебного процесса, и Александр Лукашенко отправился изучать его.

Мы из старых вещей, которые уже отжили свою, так сказать, жизнь, делаем новые. То есть сумки, костюмы, юбки.

Ребят (которые, к слову, гарантированно находят себе работу) обучают педагоги высшей категории, используя инновационные программы и оборудование. Например, такое в одной швейной мастерской помогает колледжу зарабатывать деньги. За прошлый год ни много ни мало 80 тысяч рублей.

– Отчерчиваем местоположение, потом укладываем по линии.

– Быстро.

Алена Сырова:

После общения с реальной молодежью Александр Лукашенко поделился впечатлениями с журналистами. Те интересовались, разнятся ли ребята, живущие реальными заботами и делами, с теми, кого мы видим в мире онлайн. Александр Лукашенко: часть наших людей попала в иллюзорный мир, добавьте пандемию и наши косяки. Мы эти косяки исправим С прессой Александр Лукашенко общался около 40 минут. За это время к окрестностям колледжа подошли и жители Барановичей. В этом окружении Президенту вопросов не задавали, больше поддерживали.

– Хотела, чтобы так, как жили.

– Не, надо лучше. Я понимаю, что не хватает и того, и этого. Ну… живем насколько можем. Знаете, нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем.