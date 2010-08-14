Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси направить дополнительную помощь России для тушения пожаров

Говоря о принятом решении направить туда наших спасателей, Президент уточнил, что никаких звонков руководству России не делал, впрочем, к нему с этим вопросом тоже никто не обращался. Глава государства обратил внимание, что здесь никакой политики нет.

Поэтому сообщения в некоторых СМИ о том, что якобы белорусское руководство использует нынешнюю ситуацию с пожарами в России в политических целях, неверны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я никому не звонил, мне никто не звонил. Мы знаем, что это беда. Я четко определил и определяю до сих пор, как бы там кому не хотелось, Россия для нас не чужая страна, русский человек – это наш самый близкий брат, особенно в центральной России. Негоже, когда полыхает все у соседа, образно говоря, не ровен час перекинется и к тебе. Поэтому, я поручил премьер-министру созвониться со своим российским коллегой и предложить. Вы хотите? Мы вам поможем. Поможем так, как мы боремся. Потому что у нас на Юге та же ситуация, а может даже и посложнее, чем в Новгородской и Московской областях, но мы не допустили ни одной сгоревшей деревни, никто там не погиб. И мы предложили этот опыт перенести в Россию. В урезанном виде они его приняли. Наши ребята сейчас там работают. Отряды, воздушная техника. Но это не весь опыт, который у нас есть. Но это дело россиян. То, что они захотели – мы им направили. И они сегодня признали, что лучше белорусов там никто не работает. А кроме белорусов там никого нет. Там есть по одному, по два самолета и все. А что касается борьбы с очагами и пожарищами, то наши ребята, вместе с русскими людьми – с пожарными, МЧСниками – там с этим огнем с глазу на глаз. Поэтому никакой здесь политики. Некоторые начали искать уже политику: вот батька прислал операторов, он нашу бесхозяйственность снимает, а потом будет показывать. Нам это не надо. Мы знаем и хорошее, и недостатки в России. Нам не надо это снимать и показывать. Мы хотим, и наше общество хочет видеть и знать, как работают наши ребята, которых мы туда послали. Поэтому, там находятся наши журналисты. Это правильно. Мы же россиянам не запрещаем снимать наши фермы, заводы, фабрики, леса и т.д. Поэтому, тут тоже не надо искать политику. Сегодня не до политики. То, что происходит сегодня – это еще цветочки. Ягодки будут в следующем году. Во-первых, сеять невозможно, и у нас сушь стоит, ничего не взойдет, нет влаги, а у них тем более. Во-вторых – чем сеять? Есть, как они говорят, вопросы. И что получат в будущем году? И тот скот, который сегодня зарежут, его за год-два не восстановишь. Поэтому, в следующем году еще будет море проблем. Думаю, и у нас будут определенные проблемы, потому что мы не живем в изолированном обществе, у нас нет границ с Россией, с Украиной, да и с Европейским союзом, который затопило. Поэтому, если у нас чуть-чуть лучше, то у нас могут возникнуть другие проблемы, потому что эти проблемы существуют у соседей. Не хочу их перечислять, но я о них думаю уже сегодня. Поэтому, мы хотим, чтобы у россиян все было хорошо, все сложилось и если нужна будем им дополнительная поддержка и помощь, пожалуйста, мы не за забором. Скажут, мы приедем, поддержим, поможем, передадим наш опыт.

Президент Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, посещая Минскую область. В частности, – по складывающейся ситуации вокруг строительства первой белорусской атомной станции. Глава государства признал, что существует проблема по договоренностям с российской стороной. Причем факторы, которые тормозят этот процесс, по словам Александра Лукашенко, чисто субъективные.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать недавние заявления его российского коллеги Дмитрия Медведева о том, что белорусский лидер якобы обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но этого до сих пор не сделал. По словам Александра Лукашенко, президент России не договаривает всех вещей по поводу сделанных ранее высказываний.

Александр Лукашенко уверен, что у России и США нет никаких тайных договоренностей по поводу Беларуси. Об этом Президент заявил, отвечая на вопрос возможности сговора двух стран в отношении судьбы Беларуси. Более того, Беларусь способна и хотела бы нормализовать отношения с США. Уже немало сделано в этом направлении. Есть много тем для переговоров, как с белорусской, так и с американской стороны.