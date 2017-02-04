Александр Лукашенко: заработные платы, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики

Рост зарплаты, пятисотдолларовая планка: возможно или нет? Как скоро? И за счет чего? – на эти вопросы Президент Лукашенко просто и понятно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Заработные платы и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене. Формула одна. Я тут ничего нового придумать не могу. Так складывается вся жизнь и будет складываться. Можно у кого-то одолжить, отобрать, взять, но это не наш путь. Одолжать можно, но уже нельзя, потому что у нас и так задолженность приличная государственная, корпоративная. Деньги надо возвращать. Поэтому особо надеяться на то, что мы будем заимствовать и за счет этого повышать заработную плату и пенсии – этого не будет. Заработные платы, пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Наша экономика открыта, 50% примерно, 45% точно, произведенного мы продаем за пределы страны. И в этом вся наша жизнь.

И за то, что мы получим, надо купить то, что будет способствовать дальнейшему производству, воспроизводству, – это энергоносители, сырье, материалы и прочее. То, чего у нас не хватает, но за счет чего работает экономика. И это в первую очередь. Если мы это не купим, то завтра и этой зарплаты не будет. Закон один. Производительность труда не должна быть ниже заработной платы. Все должно соотноситься. Не я придумал.

Вы можете подумать: противоречие, Президент сказал о 500 долларах в будущем году. Некоторые говорили: вот, было 500, 1000. Да, мы ставили перед собой такую цель. Что произошло, почему произошло, вы лучше меня знаете.

500 долларов – средняя зарплата в стране – это то, что государство должно помочь заработать человеку. Для того, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы с вами создали. Все остальное не запрещается – приветствуется. Тысячу, 2 тысячи. Кто сколько заработает. Мы живем в рыночной экономике. Нравится она или нет. Мне – не очень. Но когда мы проводим опросы населения, почти 2/3 – рынок, рыночная экономика, свобода. Пожалуйста: рыночная экономика и свобода. Зарабатываем.

Некоторые говорят: 500 долларов – смешно. И в правительстве. Ни один с портфелем не останется. Я не хочу никаких экономических теорий произносить. Почему в Беларуси многие раскатывают на шикарных лимузинах, имеют возможность по полгода отдыхать на недешевых курортах, содержать знаете кого и при этом в офшоры вывозить деньги, а другие должны перебиваться с воды на хлеб? Вот и вся социальная справедливость.

Я не ретроград. Вы можете сейчас меня в этом обвинить. Я не с точки зрения популизма заявляю это здесь. С точки зрения справедливости. Белорусские почти олигархи имеют сегодня возможность отдыхать и раскатывать на шикарных машинах лишь только потому, что на нас работают люди. Так давайте дадим этим людям хотя бы 500 долларов. Если говорить откровенно, народным языком. Вот и вся экономическая модель. Из этого я исхожу.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь