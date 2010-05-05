Александр Лукашенко: Захотело одно государство наклонить другое — и ввело таможенные пошлины

Международное информационное агентство «Рейтер» сегодня опубликовало интервью Александра Лукашенко. Накануне Президент Беларуси два часа общался с иностранным корреспондентом.

С 2007 года Глава государства ежегодно встречается с журналистами одного из крупнейших в мире международных агентств новостей. В этот раз белорусский лидер ответил на 30 вопросов. Они касались будущих президентских выборов в Беларуси, развития Союзного государства, возможной приватизации. Речь также шла об отношениях с Западом и Россией.

В частности, Президент отметил, что Беларусь готова к прагматичным отношениям с Российской Федерацией. А Таможенный союз наша страна намерена строить исключительно на принципах равноправия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таможенный союз — это не новость. Рядом есть Европейский союз, где более глубокая интеграция, в том числе и в вопросах таможенных. У вас есть какие-нибудь в Европейском союзе между европейскими государствами таможенные пошлины? Нет никаких границ — ни экономических, ни таможенных, ни даже пограничных. Нет их — всё унифицировано, как в одном государстве. И это правильно. А почему мы, выстраивая Таможенный союз, должны исходить из иных принципов? Не должны.

Классический принцип любого построения таможенного — отсутствие всяких заградительных внутренних барьеров для торговли и перемещения рабочей силы, товаров, капиталов и тому подобное. Здесь решили сделать исключение. Это говорит о чем? Что у нас неравноправные отношения. Вот захотело одно государство наклонить другое — и ввело таможенные пошлины. Вы считаете, что у этого объединения есть перспективы? Вряд ли. Если мы будем отходить от наших договоренностей и если мы будем нарушать фундаментальные принципы построения этого Таможенного союза и этой организации.