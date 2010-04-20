Александр Лукашенко: Я дал поручение МИД и Правительству оказать гуманитарную помощь киргизам

По окончании Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев. В их числе — наиболее волнующие мировое сообщество и пространство СНГ.

Александр Лукашенко:

Я дал поручение Министерству иностранных дел и Правительству оказать гуманитарную помощь киргизам, потому что им нечего есть и не во что одеваться. Всем, чем можем, мы поможем.

Я не думаю, что там ситуация полностью разрядилась. Бакиев никуда не уйдет, это не тот человек. Он себя считает сегодня Президентом. Народ, даже те люди, которые оказывали штурм, протрезвел и требует: «Верните нашего Президента». Поэтому не надо так называемому временному правительству пылить и проводить демонстрации у нашего посольства с тем, чтобы не принимать Бакиева. Этого не будет. Курманбек — Президент дружественной нам страны, и я буду делать всё, чтобы сохранить его семью и его самого. Захочет участвовать в политике — пусть участвует. Не захочет, а захочет жить у нас — пусть живет. Места и работы у нас всем хватит. У нас немало живет киргизов, и я могу сказать, что они порядочные, умные, толковые люди.

Что касается проблем с Кыргызстаном, мы наладим отношения с любой властью, если она хочет иметь предсказуемого, порядочного и хорошего партнера, каковыми мы всегда были для киргизов. Но этой революции должен быть положен конец. За каждой революцией стоят деньги, значит, кому-то это надо было. Если мы гордый, высокообразованный, чувствительный народ, мы не должны такие вещи пропускать мимо ушей.