Александр Лукашенко: я бы хотел, чтобы моя страна, в которой я первый Президент, была тихой, спокойной и удобной для жизни людей

Сладости, покорившие супругу пакистанского сенатора, возможно, были из президентского арсенала. Мы вновь возвращаемся к Большому разговору с Президентом и предлагаем вниманию несколько интересных фрагментов – о шоколаде и конфетах, в рецептуру которых Александр Лукашенко вникал лично, о детях, о Родине и о себе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конфеты изобрел. Правда, мы их не производим. Очень малый срок их ранения, консервантов нет. Абсолютно натуральные шоколадные конфеты. Если кто-то приезжает из высоких гостей, только я их могу подарить. Молодцы, настолько сделали хорошо. Люди, которые разбираются в этом, говорят: супер. Скоро, может, шоколад появится. Выйдет под брендом, как модно говорить, «Президент». Хочу поделиться с вами этим шоколадом. На «Коммунарке» с технологами переговорил, изучил все и поручил, чтобы сделали это шоколад. Они нашли технологии, он достаточно сладкий, но без сахара. Там используется стевия. Это трава. Они сделали этот шоколад и все время меня торпедировали: народ требует, где шоколад, его нет в продаже. Я говорю: вы еще не разработали наклейку. Упаковку уже изобрели. Технологи сейчас в командировке, вернутся – начнут продавать этот шоколад.

Вы знаете мое отношение к детям и особенно к меньшему. Мне нравится то, что он не хочет быть президентом. Старшие – тоже, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью. И они не думают, что президент – это царствование. Часто его показывали. Самый больший враг у него – это Эйсмонт. Сын Президента, надо сфотографировать, он жутко на это реагирует. Меня даже порой настораживает.

Что касается государства, я бы очень хотел, чтобы мое государство, моя страна, в которой я первый Президент, была тихой, спокойной и очень удобной для жизни людей. Я бы хотел, чтобы люди, заглядывая в карман, никогда не чувствовали себя ущербными, чтобы у них всегда была копейка в кармане на самое необходимое. Для меня это, как и для любого президента, благо. Все остальное – эти идеи: сильные, богатые – это мы потом придумаем и напишем в средствах массовой информации.

Главное, чтобы комфортно вам было в ней жить. И чтобы уезжая куда-то, как я уезжаю, на вторые сутки хотелось домой. Где бы я ни был, и хорошие страны, и теплые, и холодные, по природе неописуемые, но два дня – и я хочу домой. Я больше двух дней не могу быть за пределами своей стране. Не потому что я Президент, а потому что я как человек этого не переношу. Я хочу, чтобы каждого белоруса и тех, кто побывал у нас в гостях, тянуло сюда. Если ваша душа будет здесь, значит, я не зря прожил свое президентство.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь