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Александр Лукашенко выступит на торжественной церемонии в Брестской крепости

22 июня 2021 11:34
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Новости Беларуси. «Хатынь», «Тростенец», «Ола» – сотни мемориалов и белорусских городов объединила общенациональная минута молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь помнит!

Александр Лукашенко выступит на торжественной церемонии в Брестской крепости-1

Кульминацией всех памятных мероприятий станет торжественная церемония в Брестской крепости, на которой запланировано выступление главы государства и концерт-реквием в честь героев ВОВ.

Прямую трансляцию покажут в эфире белорусского телевидения.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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