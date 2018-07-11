Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего председателя Верховного Совета БССР Николая Дементея

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью видного белорусского политического и общественного деятеля Николая Дементея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава государства, Николай Иванович был настоящим патриотом, преданным родной земле. Он проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели, – говорится в соболезновании Президента.

Скорбная новость пришла 10 июля. Николай Дементей скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Долгие годы он возглавлял Верховный Совет БССР. Именно в период его председательства 27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны.