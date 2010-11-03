Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Виктора Черномырдина

Российский политик скончался на 73-м году жизни. Он испытывал проблемы со здоровьем, а также переживал по поводу недавней смерти своей жены. Соболезнования сыновьям, родным и близким Виктора Черномырдина от имени белорусского народа и себя лично выразил Президент Александр Лукашенко.

В нашей стране помнят доброе отношение Виктора Черномырдина и его готовность придти на помощь молодому государству, особенно в начале 90-х годов. Это был не только активный политический и государственный деятель, но и крепкий хозяйственник.

Свою карьеру он начал слесарем, а в 1989 году возглавил первый в стране государственный концерн «Газпром», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 1992 году он стал председателем правительства, а в 2001-м был назначен послом России в Украине. В последнее время Виктор Степанович работал спецпредставителем президента России по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.