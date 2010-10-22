Александр Лукашенко встретится с участниками Всебелорусской акции «Вопрос Президенту»

Эта акция стала одним из наиболее резонансных молодежных мероприятий нынешнего года.

Она проходила весной: во всех учебных заведениях страны устанавливали специальные почтовые ящики с логотипом. С их помощью желающие могли рассказать о том, что волнует новое поколение белорусов.

В основном? на имя главы государства поступили вопросы, касающиеся сферы образования, международных отношений, развития страны и отдельных регионов, личные вопросы.

Все письма были рассмотрены и рассортированы в областных комитетах Белорусского республиканского союза молодёжи, а самые актуальные попали в Центральный комитет. Именно здесь и были выбраны авторы лучших вопросов. Всего же в акции приняли участие около 3 тысяч человек.

Наталья Кураш, секретарь ЦК БРСМ, координатор Всебелорусской акции «Вопрос Президенту»:

Буквально все учебные заведения — школы, ВУЗы, ССУЗы, ПТУЗы приняли участие. Вопросов поступало очень много, вопросы мы аккумулировали в городе Минске. Вопросы были самые разнообразные. Это касалось и внешней политики, и международных отношений, сферы образования, культуры, развития регионов, социального развития, и социальной политики Республики Беларусь. Принимали участие у нас ребята в возрасте от третьего класса и старше.