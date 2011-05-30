Александр Лукашенко встретился с одаренными учащимися и студентами

В Беларуси будет разработана система поддержки талантливой творческой молодежи. Такое поручение правительству дал глава государства сегодня, встречаясь с одаренными учащимися, студентами — победителями олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей.

Александр Лукашенко подчеркнул, страна нуждается в способных и энергичных людях. И в каждом ребенке заложено дарование, которое важно вовремя увидеть и поддержать.

Александр Лукашенко:

Начинающим представителям творческих профессий всегда было непросто пробиваться. В связи с этим хотел бы поручить правительству разработать систему содействия молодым дарованиям в воплощении их замыслов. Да и вообще придать новый импульс развитию современных направлений искусства, где молодежь может себя реализовать.

Мы гордимся вашими успехами и возлагаем на вас особые надежды. Но помните, что кому много дано — с того много и спросится. У вас всё впереди, будьте активными и целеустремленными.

Ваши педагоги заслуживают сегодня самых тёплых слов. Примите мою искреннюю благодарность за ваши усилия, которые дали стль впечатляющие результаты. Лучшее подтверждение тому — 26 наград высокой пробы, завоеванных в прошлом году белорусскими школьниками на международных олимпиадах. Успешными были и выступления представителей Беларуси на молодежных Дельфийских играх, Собиновском музыкальном фестивале, конкурсе «Детская Новая волна» и других престижных творческих соревнованиях.

Страна даёт всем вам уникальные стартовые возможности. Распорядитесь, пожалуйста, ими с пользой, как для себя, так и для своего Отечества. Пусть ваши медали и призы принесут в дальнейшем реальную пользу Беларуси.

Государство делает все возможное для поддержки учащихся, которые проявили себя в учебе и научной деятельности. Так, за 15 лет существования Специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов помощь получили более 20 тысяч юношей и девушек. А количество стипендиатов возросло в 10 раз.

Роман Свистунов, учащийся школы №51 г. Минска:

Очень люблю петь, иногда изобретаю в свободное время — больше научные, чем бытовые изобретения. Я больше к науке, поэтому у меня все изобретения — новая модель телескопа, новая модель микроскопа. Для меня главное участие, победишь или нет — как получится.

Во Дворце Республики Александр Лукашенко по традиции вручил победителям различных международных олимпиад и конкурсов свидетельства, удостоверения, нагрудные знаки и дипломы. Президент также пригласил молодежь к неформальному и откровенному разговору, предложив высказывать интересные мысли и предложения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».