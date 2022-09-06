Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?

Новости Беларуси. Рабочий график Президента 6 сентября после совещания продолжила встреча с первым вице-премьером Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания ключевые вопросы – белорусско-китайского сотрудничества, импортозамещения, расчеты за поставленную продукцию, а также работа ряда предприятий в условиях санкционного давления.