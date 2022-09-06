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Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?

06 сентября 2022 10:47
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Новости Беларуси. Рабочий график Президента 6 сентября после совещания продолжила встреча с первым вице-премьером Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?-1

В центре внимания ключевые вопросы – белорусско-китайского сотрудничества, импортозамещения, расчеты за поставленную продукцию, а также работа ряда предприятий в условиях санкционного давления.  

Александр Лукашенко встретился с Николаем Снопковым. Что обсуждают?-4

Подробностями встречи поделимся в нашем следующем выпуске новостей.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Фотофакт

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