Александр Лукашенко встретился с губернатором Курганской области Олегом Богомоловым

Речь шла о сотрудничестве нашей страны и этого российского региона. В ходе визита, а он продлится несколько дней, стороны планируют подписать ряд важных документов в сфере экономического и научно-технического сотрудничества.

Делегация Курганской области во главе с губернатором посетила Минский тракторный Завод. Гостям показали сборочное производство, а также основной модельный ряд продукции. Белорусские тракторы на рынках Сибири и Урала – товар традиционно востребованный. В общем объеме импорта Курганской области они в лидерах.

Наряду с отечественным трикотажем, стеклом и хрусталем. Общий же товарооборот с российским регионом исчисляется сотнями миллионов долларов. И с начала года возрос в три раза.

Олег Богомолов, губернатор Курганской области Российской Федерации:

Без этой техники мы бы не работали. Сегодня 80% тракторного парка — это тракторы МТЗ. Мы — область аграрная, поэтому для нас эта техника, как она будет развиваться, перспективы, что будет с навесным оборудованием, на какие мощности можем рассчитывать — для нас это очень важно понимать.

По традиции высокие гости, прибывающие в нашу страну, чтят память погибших воинов в Великой Отечественной войне. Белорусы и россияне сражались плечом к плечу на фронтах самой долгой и страшной войны. Губернатор Курганской области Олег Богомолов возложил венок к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.