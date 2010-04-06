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Александр Лукашенко встречается с Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси

06 апреля 2010 10:57
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Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич обсуждают многие вопросы взаимодействия церкви и государства.

Речь, в частности, о судьбе зданий Бернардиинского костела и монастыря, о выделении земель под строительство новых костелов.

Римско-католическая церковь планирует также расширить свое участие в благотворительных проектах. Один из ярких примеров — центр «Каритас», в котором проходят реабилитацию онкобольные дети.

Тадеуш Кондрусевич высказал слова благодарности в адрес государства, а также Александра Лукашенко за помощь в реставрации старинных костелов.

Отметим, римско-католическая церковь играет существенную роль в религиозной жизни страны, являясь второй по количеству верующих конфессий в Беларуси. За последние 20 лет количество приходов увеличилось вчетверо. Сейчас их уже 470, объединенных в четыре епархии. В стране действуют 462 костела и 28 — строятся.

# общество # Лукашенко

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