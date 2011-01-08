Александр Лукашенко вручил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства

Среди 15 лауреатов – врачи и священнослужители, родители семейного детского дома и те, кто достиг высокого мастерства на творческой ниве. Глава государства отметил, что тема духовности приобретает сейчас особую актуальность. И завтрашний день страны напрямую зависит от того, какие идеалы утверждаются сегодня.

Здесь собралась творческая, политическая, духовная элита страны. Благодаря атмосфере одного из главных христианских праздников церемония какая-то возвышенная и особенная. В зале нет духа официальности, а скорее есть ощущение теплого и семейного торжества.

С конца 90-х Александр Лукашенко ежегодно лично вручает премии «За духовное возрождение» и спецпремии от своего имени. Рядом с ним всегда Митрополит Филарет. И сегодня, открывая церемонию, Александр Лукашенко душевно и тепло поздравил всех с Рождеством. А как человек государственный заметил, что в стране не жалеют денег на образование, культуру и науку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас, на изломе веков и тысячелетий, национальная культура приобретает все большую политическую силу и значение, как надежный гарант сохранения идентичности и самобытности народа. Ценнейшее конкурентное преимущество в условиях глобализации. Мы рассматриваем ее как стратегический ресурс страны, краеугольный камень нашей независимости, без которого не может быть суверенного и процветающего государства.

Главный принцип культурной политики – не просто сохранить, а многократно преумножить духовное богатство нашего народа. Мы возрождаем памятники прошлого, такие, как Мирский замок, Несвижский дворец, Брестская крепость. Создаем новые шедевры: Национальная библиотека, «Минск-Арена», мемориал на Буйническом поле, храм-памятник в честь всех святых, и другие масштабные сооружения, достойные стать визитной карточкой эпохи.

Мы бережем творческие традиции, развиваем художественные школы и открываем новые звездные имена.

Среди лауреатов премии – самые разные люди, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это священнослужители, медики-реабилитологи, воспитатели, издатели, артисты, ремесленники, художники, музыканты. Всех их объединяет одно: они сделали нечто значительное в культурной или духовной жизни страны.

Можно сказать, что отбор достаточно жесткий. Случайных людей среди лауреатов нет. Интересно то, что среди номинантов нет людей, известных широкой общественности. Вот таких наберется максимум два-три человека. В основном, награжденцы – люди не медийные, но их ежедневный труд был замечен на самом высоком уровне.

Высокую награду, премию «За духовное возрождение», получили, например, родители-воспитатели детского дома семейного типа из Бобруйска семья Сенцовых, а также архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Такую премию получила и Игуменья Евдокия. Она настоятельница Спасо-Ефросиениевского женского монастыря. Премию «За духовное возрождение» вручили коллективу Гомельского областного детского центра медицинской реабилитации «Живица». А также коллективу издательства «Белорусская энциклопедия».

Имена обладателей уже специальной премии Президента Беларуси тоже известны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это кинорежиссер Александр Ефремов, художник Василий Сумарев, Татьяна Власова. Она - директор гомельской библиотечной системы).

Среди получивших спецпремии – целые творческие коллективы. Например, любительский ансамбль белорусской песни «Терница», Могилевская областная филармония, Ганцевичский Дом ремесел, а также Гомельский областной музей военной славы, любительский цирк «Юность» из Новополоцка и обрядовый коллектив «Цари» из Копыльского района.

Еще до начала торжества лауреаты не скупились на эмоции и добрые слова. Нужно сказать, что многие и не ожидали такого высокого признания.

Татьяна Шауро, директор Семежевского центра культуры и досуга:

Это очень важно и почетно. Как-то даже неожиданно. Мы не ожидали, что нашу работу так высоко оценят. Вся деревня благодарит за такое внимание к нашим обрядам, обычаям.

Людмила Тортева, главный врач Гомельского областного детского центра реабилитации «Живица»:

В медицине не только высокие технологии возвращают людям надежду. А сострадание, человеческое участие, любовь.

Наш коллектив заслужил, наверное, эту премию, потому что мы не только выполняем свой профессиональный долг, а любим своих пациентов.

Феодосий, архиепископ Полоцкий и Глубокский:

Премия «За духовное возрождение» имеет значимость не только для меня и для структуры, которую я возглавляю, а для всей страны, для каждого. Ибо это идея добра, идея милосердия, идея патриотизма, идея созидания. И все мы должны не только трудиться, а я бы сказал, бороться за это духовное возрождение.

После церемонии награждения никто не расходился. Вечер продолжается праздничным концертом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рождество – это, ведь, не просто праздник, а многовековая традиция. И очень примечательно, что именно в эти дни Беларусь формирует свои традиции маленького, но суверенного государства замечать дела духовные. Они не такие явные, как экономические показатели, возможно, как показатели некоторых предприятий, или труд производственников. Но от этого, конечно, не менее важны. Ведь люди, которые получили сегодня награды, и те, кто получил их ранее, помогают нам не забывать, для чего мы живем и работаем.