Александр Лукашенко вручил ордена, медали и почетные звания заслуженным людям Беларуси

Вручая их, Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что это уже стало доброй традицией отмечать высокими наградами лучших представителей самых разных профессий. Это военнослужащие, правоохранители, производственники, а также ученые, педагоги, врачи, деятели культуры и искусства.

В канун Дня Победы Беларусь традиционно отдает дань уважения всем, кто мужественно сражался, приближая освобождение Родины. Но в жизни всегда есть место подвигу, подчеркивает Александр Лукашенко. И самые достойные герои нашего времени получают награды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с гордостью отмечаем, что героизм поколения победителей не канул в Лету, а находит свое новое продолжение в современных условиях в созидании и укреплении нашего Отечества.

В зале 44 приглашенных. Самая большая группа представляет Вооруженные силы Республики Беларусь. Им вручены ордена «За службу Родине», медали «За отвагу», а также «Личное мужество», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Так, летчик, подполковник Юрий Пыжик прекрасно помнит день, когда увел неисправный самолет на безопасную территорию. И предотвратил возможные разрушения и человеческие жертвы.

Юрий Пыжик, заместитель командира 61-ой истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь:

При выполнении полетного задания с капитаном Плотко, при возвращении домой у нас самолет не совсем хорошо повел себя. Произошел сбой в системе управления. Бросало то вверх, то в стороны. Своими силами попытались посадить самолет и довести до аэродрома, несмотря на то, что были команды на катапультирование.



Руководство страны высоко оценило и значительный вклад в укрепление общественного порядка сотрудников Министерства внутренних дел. Теплые слова прозвучали также в адрес многих трудовых коллективов предприятий промышленности, села и других сфер, которые создают экономическую основу для благополучия государства и народа.

Лариса Орловская, мастер цеха ОАО Оршанского станкостроительного завода «Красный борец»:

Орден «Знак Почета», считаю, заслуга всего коллектива. И, получив ее, мы будем трудиться еще лучше на процветание Беларуси.



Вручая награды, Александр Лукашенко напомнил, что в этой пятилетке особое внимание уделяется росту экспорта, продвижению продукции и услуг на новые рынки. Успех зависит от каждого.

Александр Лукашенко:

Примеры наших ведущих предприятий должны и других подталкивать к освоению современных методов производства, сервиса и реализации продукции. Главное - надо преодолеть отрицательное внешнеторговое сальдо, чтобы мы уверенно смотрели в будущее.

Большие надежды страна возлагает на ученых, их роль в продвижении достижений прогресса в нашу экономику, в более энергичной реализации инноваций, в подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей народного хозяйства. Конечно, определенные успехи в научной и педагогической сферах в Беларуси есть.

Но, честно скажу, ожидания у нас гораздо большие. Стране нужно больше открытий, больше внедрений передовых технологий, больше отдачи от вложений в развитие нашего научного потенциала.

Орденами и медалями Франциска Скорины награждены деятели культуры и искусства. Среди них – ведущий мастер сцены Белорусского государственного академического музыкального театра Наталья Гайда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А режиссер «Беларусьфильма» Александр Ефремов теперь – Народный артист Беларуси.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Наши картины начинают продаваться, продаваться на российский экран. В ближайшее время очередная моя картина должна быть показана по Первому каналу в России, меня это радует и очень греет. Это моя работа, и то, что ее так высоко оценили — это доставляет мне ощущение полноты того, что я делаю.

Поздравления звучали и в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Это тоже традиция. Президент пожелал всем, чтобы эти награды и звания не стали последними.

Александр Лукашенко:

Поколение наших отцов и дедов, приняв на себя основной удар, выстояло и подарило нам многие десятилетия спокойной жизни. Те испытания, которые выпали на нашу долю, конечно, несоизмеримы с тем подвигом, который преподнесло человечеству прошлое поколение, но, тем не менее, вызовов, сложностей в этой жизни очень много. Давайте поднимем бокалы за то, чтобы мы преодолели все сложности и трудности, чтобы пришедшие на смену нам, наши дети и внуки, так же гордились нами, как мы гордимся своими отцами, дедами, тем поколением, которое в свое время выстояло и сломало хребет фашизму.