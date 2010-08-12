Александр Лукашенко вручил ордена и медали лучшим людям страны

Белорусские врачи вышли на мировой уровень, – отметил Президент Беларуси, вручая ордена и награды.

Среди лучших – представители разных профессий, жители разных регионов – медики, спортсмены, авиаторы, пограничники, правоохранители, работники культуры и дорожно-строительной отрасли. Всего сегодня отмечены 58 человек. Их объединяет то, что они посвятили себя служению Отечеству и людям, – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Главные ценности для любого человека – здоровье, благосостояние, духовность, спокойствие и мир. Вы сберегаете и приумножаете все это. В народе говорят: «добро всегда возвращается». Сегодня мы в очередной раз убеждаемся в верности этой истины.