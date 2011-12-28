Александр Лукашенко вручил новогодние подарки пациентам детской больницы в Острошицком городке

Новости Беларуси, Минская область. Еще на недавней пресс-конференции для журналистов глава государства призвал всех желающих присоединиться к Республиканской благотворительной акции «Наши дети». Откликнулись и чиновники, и бизнесмены.

Цель акции, которая проходит уже 17 лет, – создать праздник для каждого ребенка.

Александр Лукашенко пообщался с пациентами больницы, поздравил их с наступающим Новым годом.

Пациенты больницы:

Спасибо Вам. С нетерпением очень ждали и решили вам преподнести тоже подарок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это уже какой-то авангард. Молодцы девчонки. Раз вы такое еще рисуете, пишите и вырезаете, значит дело будет.

Главное, что бы у вас такие же детки были, как и вы сами – крепкие, здоровые, красивые.

Центру в Минском районе, где ежегодно проходят реабилитацию около трех тысяч детей, президент сделал необычный подарок – библиотеку детско-юношеской литературы, которая включает более пяти тысяч книг. Также больница получила и библиотечное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациенты, в свою очередь, подарили Александру Лукашенко собственные поделки и пригласили на концерт.

Александр Лукашенко:

Я уже вас всех вчера поздравил с праздником. Наверное, кто-то видел, кто-то смотрел, кому-то кто-то рассказал, а сегодня я хочу именно вас поздравить с наступающими счастливыми праздниками. Вы, конечно, молодцы. Я думал, вы тут нос повесив, сидите, в этом санатории. Оказывается, веселые. Я очень рад. Поэтому с Новым годом вас.

Еще один сюрприз – настоящее цирковое представление. Перед маленькими пациентами выступили артисты Белгосцирка.

И, конечно же, в такой праздник, каждый ребенок получил сладкий подарок.

Пациенты больницы:

Не ожидал, что мне сам президент преподнесет подарок.

Мне кажется, что это лучший подарок на Новый год, что приехал президент.

Приехал президент, впервые увидели и сразу такие эмоции на лице. Но он стоял и успокаивал.

Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, планируется, что Александр Лукашенко 29 и 30 декабря также посетит социальные учреждения для детей.