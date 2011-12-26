Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. Среди награжденных люди разных профессий, а также депутаты и руководители творческих коллективов. Им вручены медали и ордена.

Работникам промышленности и сферы обслуживания, педагогам, артистам и спортсменам присвоены также почетные звания «Заслуженный» и «Народный». Одни достигли блестящих побед на спортивном Олимпе, другие внесли свой вклад в развитие промышленности и науки.

Глава государства поблагодарил за неординарные решения, оптимальные подходы, достижения и нацелил на дальнейший результат.

Александр Лукашенко:

Особенно приятно завершать нынешний, очень непростой год на такой оптимистической ноте, как торжественное вручение лучшим нашим людям государственных наград. Вы заслужили их своим успешным трудом, значительными достижениями в разных сферах деятельности, талантом и искренней любовью к Отечеству. Ваш пример убедительно доказывает, что человеческая воля сильнее обстоятельств, и любые трудности преодолимы благодаря энергии, целеустремлённости и настойчивости в достижении намеченного. В новом году мы должны выйти на ещё более высокие рубежи, чтобы выполнить взятые на IV Всебелорусском народном собрании обязательства. Ваш опыт показывает, что в каждой профессии, в любой сфере можно достичь успехов, если подходить к делу ответственно и с душой. Пусть наступающий год принесёт вам новые достижения и обязательно — новые победы.

Высокие награды и звания сегодня получили 35 человек. Среди них — директор Белгосцирка Татьяна Бондарчук, руководитель ансамбля «Беседа» Леонид Захлевный и победительница конкурса молодых исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре» Алёна Ланская.

Как признались многие, почетные награды — это хороший стимул добиваться новых вершин.

Татьяна Бондарчук, Народная артистка Беларуси:

Для меня это, наверное, определённый итог и оценка моего труда, очень высокая оценка. Я чувствую, что это заслуженная награда. Это самое главное.

Александр Дамненков, директор Пуховичского лесхоза:

Конечно, впечатление очень огромное, потому что работники лесного хозяйства делают очень много для того, чтобы наши леса были продуктивные, красивые и нравились нашему населению. Поэтому награждение меня званием Почётного лесовода Республики Беларусь — это огромное волнение. Поэтому спасибо за награду и спасибо стране.