Александр Лукашенко вручил государственные награды и объявил благодарность 47 гражданам Беларуси

Как отметил Александр Лукашенко, эти люди умеют не только мыслить современно, творчески, но и добиваться весомого результата, своими конкретными делами приносить пользу Отечеству.

Беларусь будет наращивать энергетический потенциал и укреплять свою обороноспособность. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения государственных наград. В ближайшие пять лет должны быть решены энергетические проблемы. Это основа безопасности и независимости страны, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко:

Все что мы сегодня делаем и, прежде всего я, направлено на обеспечение безопасности нашего государства и сохранение его независимости. Это наиважнейшая проблема, которая сегодня решается. В мире не осталось таких мест как Беларусь. Все к кому-то уже присоединились, вошли в состав. Все средние, малые, более чем средние государства пляшут под чью-то дудку. Естественно, мы понимаем, что быть Белой Русью сегодня не так просто. Независимость не так просто дается. Вопли, которые сегодня раздаются практически со всех сторон, насколько я информирован, да и у нас есть любители поерничать. Не важно, с кем мы дружим: с Западом или с Востоком, все равно плохо. Есть у нас в обществе такие. Ответ им просто: мы хотим сохранить свое государство. А счастье свое ищем там, где к нам нормально относятся, где нас принимают, где нас уважают. Ну и где нам платят за наш труд.

Александр Лукашенко вручил государственные награды 47 белорусам. И не случайно большая часть среди награжденных – рабочие и специалисты энергетического комплекса страны. Президент поблагодарил их за талант, энергию и повседневный труд.

Орденом «За личное мужество» награждены посмертно погибшие в Польше белорусские летчики: полковник Александр Журавлевич и полковник Александр Марфицкий.

Медали получили работники искусства, науки и образования, представители Вооруженных сил Беларуси, специалисты, работающие на оборону.

Алексей Чернуха, командир мобильной роты 357-го особого гвардейского мобильного батальона:

За награды не служим, есть такая профессия Родину защищать, как говорилось в одном фильме. Весь коллектив нашей бригады служит именно за это, что «есть такая профессия Родину защищать».